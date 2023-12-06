В парламент Венгрии внесена резолюция с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС — Finance.ua
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В парламент Венгрии внесена резолюция с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Мир
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В парламент Венгрии внесена резолюция с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС
В парламент Венгрии внесена резолюция с призывом не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС
Правящая партия Венгрии «Фидес» внесла в парламент резолюцию, в которой призывает правительство Виктора Орбана не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом сообщил лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш.
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«Европейская комиссия не может оценивать ситуацию по двойным стандартам. Кандидаты должны соответствовать всем критериям, и никакие исключения не могут быть сделаны из-за текущих политических и идеологических аспектов. Невозможно, чтобы Украина опередила страны Северных Балкан, ожидающие вступления. Кроме того, она даже не выполнила условия, необходимые для начала переговоров — достаточно подумать о положении меньшинств и использовании языка», — написал венгерский политик.
В партии считают, что начало переговоров о вступлении Украины «подорвет авторитет ЕС». В резолюции говорится, что лидеры ЕС должны провести дебаты по расширению блока, чтобы обсудить, каким будет влияние Украины на его экономику и устойчивость в случае вступления.
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«Предложение Европейской комиссии о начале переговоров является неподготовленным, непоследовательным и не учитывает фундаментальные принципы и интересы Венгрии… Национальное собрание осуждает и отвергает политическое и финансовое давление, с помощью которого Венгрию пытаются заставить изменить свою позицию. Парламент призывает правительство представлять вышеупомянутую позицию в Европейском Союзе», — говорится в резолюции.

Справка Finance.ua:

  • глава канцелярии Виктора Орбана сообщил, что Венгрия не поддержит решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также выделении Украине 50 млрд евро до 2027 года;
  • Орбан заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз «не должен стоять на повестке дня». По его мнению, сначала ЕС должен заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве на 5−10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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