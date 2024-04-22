Тысячи долларов: в ГНСУ назвали «расценки» за незаконное пересечение границы — Finance.ua
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Тысячи долларов: в ГНСУ назвали «расценки» за незаконное пересечение границы

Криминал
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Так называемый тариф за незаконное пересечение границы, который мужчины платят организаторам, сейчас составляет от 3 до 10 тысяч долларов. Также нарушители часто привлекают подростков, чтобы они безнаказанно выступали в роли руководителей.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 22 апреля.
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«Когда задерживаются нарушители, спрашиваем и сколько денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Мы видим, что обычно расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам колеблются от 3 до 10 тыс. долларов», — сказал Демченко.
Демченко рассказал, что недавний случай, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка, которым пообещали от 2 до 9 тысяч долларов, не единичный.
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По его словам, организаторы таких незаконных схем привлекают подростков, чтобы они выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы. Ведь подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу.
«Но надо понимать, когда задерживаем и нарушителей, и подростков, то нарушителей мы привлекаем к административной ответственности, а подростков передаем родителям, а также сообщаем правоохранительным органам об уголовных действиях по незаконной переправке лиц, чтобы установить в дальнейшем организаторов», — добавил Демченко.
По материалам:
Слово і Діло
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