Тысячи долларов: в ГНСУ назвали «расценки» за незаконное пересечение границы — Finance.ua

Тысячи долларов: в ГНСУ назвали «расценки» за незаконное пересечение границы Сегодня 19:30 — Криминал

Так называемый тариф за незаконное пересечение границы, который мужчины платят организаторам, сейчас составляет от 3 до 10 тысяч долларов. Также нарушители часто привлекают подростков, чтобы они безнаказанно выступали в роли руководителей.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 22 апреля.

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«Когда задерживаются нарушители, спрашиваем и сколько денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Мы видим, что обычно расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам колеблются от 3 до 10 тыс. долларов», — сказал Демченко.

Демченко рассказал, что недавний случай, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка, которым пообещали от 2 до 9 тысяч долларов, не единичный.

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По его словам, организаторы таких незаконных схем привлекают подростков, чтобы они выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы. Ведь подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу.

«Но надо понимать, когда задерживаем и нарушителей, и подростков, то нарушителей мы привлекаем к административной ответственности, а подростков передаем родителям, а также сообщаем правоохранительным органам об уголовных действиях по незаконной переправке лиц, чтобы установить в дальнейшем организаторов», — добавил Демченко.

Слово і Діло По материалам:

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