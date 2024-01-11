Twitch сокращает 35% сотрудников: стриминговый сервис до сих пор остается убыточным — Finance.ua

Twitch сокращает 35% сотрудников: стриминговый сервис до сих пор остается убыточным Сегодня 02:02 — Фондовый рынок

Twitch сокращает 35% сотрудников: стриминговый сервис до сих пор остается убыточным

Стриминговая платформа Twitch, принадлежащая компании Amazon, сократит 35% своего персонала — это примерно 500 работников.

Сокращения происходят из-за убыточности Twitch и после того, как несколько топ-менеджеров покинули компанию в течение последних месяцев прошлого года, сообщает Bloomberg.

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По словам руководства компании, содержание масштабного вебсайта, поддерживающего 1,8 млрд часов видеоконтента в прямом эфире в месяц, чрезвычайно дорогое, несмотря на то, что Twitch полагается на инфраструктуру Amazon. В декабре генеральный директор Twitch Дэн Кленси заявил, что компания прекратит свою деятельность в Южной Корее, где расходы «непомерно высоки».

Несмотря на свою популярность — количество пользователей платформы стремительно возросло после карантина несколько лет назад — Twitch все еще остается убыточным спустя девять лет после того, как платформу приобрела компания Amazon.

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В последнее время Twitch сосредоточился на рекламе, но это не принесло желаемых результатов. С тех пор как Кленси возглавил Twitch в марте 2023 года, он активно пытался наладить отношения с игровыми знаменитостями, зарабатывающими на жизнь трансляциями на платформе. Многим из них не понравился оригинальный подход Twitch к рекламе, переработанный компанией после критики. Стримеры высоко оценили желание Кленси выслушать их обеспокоенность после многих лет жалоб на то, что сервис не поддерживает связь со своими пользователями.

Однако новому руководителю тяжело было преодолеть потери. В прошлом году Twitch провел два раунда увольнений, сократив более 400 рабочих мест.

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