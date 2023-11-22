Увольняют сотни топ-менеджеров: Citigroup начала самую большую реструктуризацию за 20 лет — Finance.ua
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Увольняют сотни топ-менеджеров: Citigroup начала самую большую реструктуризацию за 20 лет

Фондовый рынок
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Увольняют сотни топ-менеджеров: Citigroup начала самую большую реструктуризацию за 20 лет
Увольняют сотни топ-менеджеров: Citigroup начала самую большую реструктуризацию за 20 лет
Американская финансовая группа Citigroup намерена сократить более 300 топ-менеджеров в рамках внутренней реорганизации, призванной упростить корпоративную структуру банковской группы.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Сокращения коснутся 10% топ-менеджеров, занимающих позиции на два уровня ниже исполнительного директора.
Группа откажется от двух основных операционных подразделений и сосредоточится на пяти ключевых направлениях бизнеса: торговля, банковское дело, услуги, управление активами и потребительский рынок в США.
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Помимо этого компания сократит 7 тыс. сотрудников до конца этого года и для этого зарезервировала 650 млн долл. на выходное пособие.
Сокращения топ-менеджеров начнутся в начале 2024 года. Такая реструктуризация станет самой большой для Citigroup за последние два десятилетия.
Тем не менее, численность сотрудников во всей фирме фактически оставалась неизменной в течение последних четырех кварталов на уровне 240 тыс. сотрудников.
По материалам:
Економічна Правда
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