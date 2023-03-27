Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков Сегодня 07:40 — Фондовый рынок

Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков

Банковский сектор все еще остается в центре внимания, поскольку крушение финансовых учреждений в США и проблемы в Швейцарии могут стать началом серьезных изменений. Глава банка Citi рассказала, какие факторы могут изменить отрасль.

Об этом сообщает Bloomberg

Джейн Фрейзер вспомнила о крахе банка Silicon Valley Bank, который ускорили несколько сообщений в социальной сети Twitter. Особенно если сравнивать со схожими ситуациями в прошлом.

Глава Citigroup положительно оценила оперативную реакцию американских регуляторов, ведь обычно этот процесс занимает больше времени. Она считает, что этот инцидент полностью изменяет правила игры и это совсем не похоже на то, что было раньше.

Глава Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что мобильные приложения и способность людей переводить буквально миллионы долларов несколькими нажатиями кнопки свидетельствуют о кардинальных изменениях для отрасли. В частности, речь идет как о способе управления банками, так и реакции регуляторов на риск «набега на банк».

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.