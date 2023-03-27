Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков — Finance.ua
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Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков

Фондовый рынок
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Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков
Это полностью меняет правила игры, — глава Citigroup рассказала о новых реалиях для банков
Банковский сектор все еще остается в центре внимания, поскольку крушение финансовых учреждений в США и проблемы в Швейцарии могут стать началом серьезных изменений. Глава банка Citi рассказала, какие факторы могут изменить отрасль.
Об этом сообщает Bloomberg.
Джейн Фрейзер вспомнила о крахе банка Silicon Valley Bank, который ускорили несколько сообщений в социальной сети Twitter. Особенно если сравнивать со схожими ситуациями в прошлом.
Глава Citigroup положительно оценила оперативную реакцию американских регуляторов, ведь обычно этот процесс занимает больше времени. Она считает, что этот инцидент полностью изменяет правила игры и это совсем не похоже на то, что было раньше.
Глава Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что мобильные приложения и способность людей переводить буквально миллионы долларов несколькими нажатиями кнопки свидетельствуют о кардинальных изменениях для отрасли. В частности, речь идет как о способе управления банками, так и реакции регуляторов на риск «набега на банк».

Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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