Туристическая отрасль может расширить программы для военнослужащих, ветеранов — Finance.ua

Туристическая отрасль может расширить программы для военнослужащих, ветеранов
Расширить программы лояльности для военнослужащих, ветеранов и членов их семей призвала заместитель главы Офиса президента Украины Елена Ковальская на ІІІ Национальном туристическом саммите.
«Хочу выделить два факта. Первый — внутренний туризм в нашей стране снова показывает рост, он практически сравнялся с доковидным 2019-м годом. Второй — в украинской армии служит почти 900 тыс. человек, а еще у нас 1,3 млн ветеранов.
Читайте также
Рост рынка означает, что у нас есть возможность помочь нашим героям. Внутренний туризм в Украине — это не столько о путешествиях, сколько о возобновлении сил и перезагрузке для наших защитников, защитниц и их семей", — сказала она, обращаясь к участникам саммита.
Как передает корреспондент «Интерфакс-Украина», Ковальская добавила, что с конца 2022 года некоторые украинские заведения, расположенные на сравнительно безопасных территориях в центральной и западной части Украины, разработали специальные программы лояльности для защитников и их семей, предоставляющие возможность отдыха и восстановления.
За прошедший год по программам лояльности оздоровилось 150 тыс. военнослужащих. В частности, на Закарпатье свои силы восстановили около 40 тыс. военнослужащих.
«Я просила бы всех, кто работает на внутреннем туристическом рынке, не просто применять программы лояльности для здоровья наших военных, а оздоравливать их бесплатно. Пора подумать о том, какое количество мест для бесплатного оздоровления военнослужащих вы можете обеспечить.
Подумать над отраслевой инициативой, которая гарантировала бы нашим защитникам, защитницам, ветеранам и их семьям качественный отдых", — сказала заместитель председателя ОП.
Поделиться новостью