Туристическая отрасль: какие области в Украине заплатили больше всего налогов в первом квартале — Finance.ua

Туристическая отрасль: какие области в Украине заплатили больше всего налогов в первом квартале Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Туристическая отрасль: какие области в Украине заплатили больше всего налогов в первом квартале

В первом квартале 2024 года налоговые поступления от туристической отрасли выросли в большинстве областей по сравнению с 2023 годом. В лидерах по росту — Киев и западные регионы.

Об этом стало известно благодаря анализу Государственного агентства по развитию туризма.

Какие области уплатили больше налогов

Западные регионы Украины показали наибольший прирост налоговых поступлений:

Ивано-Франковская область: рост на 113% (73 млн. 64 тыс. грн. в 2024 году против 34 млн. 237 тыс. грн в 2023 году, 40 млн. 600 тыс. грн в 2021 году);

рост на 113% (73 млн. 64 тыс. грн. в 2024 году против 34 млн. 237 тыс. грн в 2023 году, 40 млн. 600 тыс. грн в 2021 году); Тернопольская область: рост на 90% (7 млн 14 тыс. грн в 2024 году против 3 млн 691 тыс. грн в 2023 году, 3 млн 700 тыс. грн в 2021 году);



рост на 90% (7 млн 14 тыс. грн в 2024 году против 3 млн 691 тыс. грн в 2023 году, 3 млн 700 тыс. грн в 2021 году); Ровенская область: рост на 75% (6 млн 729 тыс. грн в 2024 году против 3 млн. 836 тыс. грн в 2023 году, 3 млн 200 тыс. грн в 2021 году);

рост на 75% (6 млн 729 тыс. грн в 2024 году против 3 млн. 836 тыс. грн в 2023 году, 3 млн 200 тыс. грн в 2021 году); Волынская область: рост на 84% (5 млн 642 тыс. грн в 2024 году против 3 млн 62 тыс. грн в 2023 году, 2 млн 600 тыс. грн в 2021 году);

В то же время за первые три месяца 2024 года Киев уплатил в бюджет 183 млн 691 тыс. грн, что значительно превышает показатель 2023 года — 108 млн 5 тыс. грн. Это даже больше, чем в 2021 году, когда сумма составила 179 млн 200 тыс. грн.

Юг и восток Украины: есть ли туризм во фронтовых регионах

По сравнению с другими регионами на востоке и юге Украины зафиксированы наименьшие налоговые поступления, и по сравнению с довоенным 2021 годом показатели очень низкие. Однако интересно, что в некоторых областях все же произошел рост относительно прошлого года.

Луганская область: налоговые поступления остались почти на том же уровне, что и в прошлом году, составив около 14 тыс. грн, что на 99% меньше по сравнению с 2021 годом (2 млн 100 тыс. грн);

налоговые поступления остались почти на том же уровне, что и в прошлом году, составив около 14 тыс. грн, что на 99% меньше по сравнению с 2021 годом (2 млн 100 тыс. грн); Херсонская область: в этом году налоговые поступления составили лишь 600 тыс. грн, что чуть больше, чем в прошлом году (405 тыс. грн), но значительно меньше по сравнению с 2021 годом (7 млн ​​800 тыс. грн);



в этом году налоговые поступления составили лишь 600 тыс. грн, что чуть больше, чем в прошлом году (405 тыс. грн), но значительно меньше по сравнению с 2021 годом (7 млн ​​800 тыс. грн); Запорожская область: за первый квартал 2024 года налоговые поступления составили 3 млн 849 тыс. грн, что чуть больше, чем в 2023 году (2 млн 982 тыс. грн), но на 73% меньше, чем в 2021 году (14 млн 300 тыс. грн) .



за первый квартал 2024 года налоговые поступления составили 3 млн 849 тыс. грн, что чуть больше, чем в 2023 году (2 млн 982 тыс. грн), но на 73% меньше, чем в 2021 году (14 млн 300 тыс. грн) . Донецкая область: в этом году налоговые поступления составили 2 млн 595 тыс. грн, что больше, чем в прошлом году (1 млн 522 тыс. грн), но на 76% меньше, чем в 2021 году (10 млн 600 тыс. грн).



Результаты первого квартала 2024 года свидетельствуют о положительной динамике роста налоговых поступлений от туристической отрасли в большинстве регионов Украины по сравнению как с 2023, так и с довоенным 2021 годом.

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А это значит, что даже в такое трудное для страны время туризм не только адаптируется и восстанавливается, но и находит пути развития.

Напомним, на западе Украины растет спрос на внутренний туризм из-за ограничения путешествий за границу. В то же время наблюдается большое падение на юге и востоке.

Справка Finance.ua

Денис Шмыгаль сообщил, что потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов. На долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного потребуется 8,9 млрд долларов;

На долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного потребуется 8,9 млрд долларов; по данным проекта «россия заплатит» КSE Institute, сумма ущерба инфраструктуре Украины в результате по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. На первом месте по сумме ущерба остается жилищный фонд. Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд;



В ЮНЕСКО отмечали, что на восстановление культурных объектов и туристической отрасли Украине понадобится около 9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

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