Турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины: подписано соглашение — Finance.ua

Турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины: подписано соглашение Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Турецкие компании смогут принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины, которая была повреждена в результате вторжения россии. Две страны подписали соответствующее соглашение.

Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, сообщает Reuters

По словам чиновника, он, министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали документ, определяющий параметры «Турецко-украинской целевой группы по восстановлению».

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Болат уточнил, что он и два министра обсудили роль, которую Турция «возьмет на себя в вопросе восстановления Украины». Чиновник рассказал, что для этого будет использоваться целевая группа, созданная в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по восстановлению Украины, для определения проектов в Украине и оценки условий финансирования.

«Это обеспечит важную правовую основу для усилий восстановления Украины. Мы готовы сотрудничать и с третьими странами», — добавил турецкий министр.

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В свою очередь Кубраков рассказал, что наибольшего восстановления требует жилищно-коммунальное хозяйство и транспортный сектор, включая дороги, мосты и железные дороги, а также инфраструктура водного транспорта Украины.

По его словам, участие Турции в восстановлении будет способствовать развитию двусторонней торговли.

«Для нашей страны привлечение иностранных инвестиций в инфраструктуру имеет первостепенное значение», — добавил Кубраков.

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