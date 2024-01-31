Турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины: подписано соглашение — Finance.ua
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Турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины: подписано соглашение

Казна и Политика
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Турецкие компании смогут принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины, которая была повреждена в результате вторжения россии. Две страны подписали соответствующее соглашение.
Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, сообщает Reuters.
По словам чиновника, он, министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали документ, определяющий параметры «Турецко-украинской целевой группы по восстановлению».
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Болат уточнил, что он и два министра обсудили роль, которую Турция «возьмет на себя в вопросе восстановления Украины». Чиновник рассказал, что для этого будет использоваться целевая группа, созданная в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по восстановлению Украины, для определения проектов в Украине и оценки условий финансирования.
«Это обеспечит важную правовую основу для усилий восстановления Украины. Мы готовы сотрудничать и с третьими странами», — добавил турецкий министр.
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В свою очередь Кубраков рассказал, что наибольшего восстановления требует жилищно-коммунальное хозяйство и транспортный сектор, включая дороги, мосты и железные дороги, а также инфраструктура водного транспорта Украины.
По его словам, участие Турции в восстановлении будет способствовать развитию двусторонней торговли.
«Для нашей страны привлечение иностранных инвестиций в инфраструктуру имеет первостепенное значение», — добавил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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