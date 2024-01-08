Крупная турецкая компания планирует выйти на рынок Украины — Finance.ua

Крупная турецкая компания планирует выйти на рынок Украины Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших турецких компаний электронной коммерции планирует начать деятельность в Украине, несмотря на то, что вторжение россии приближается к двум годам.

Об этом пишет Bloomberg.

Hepsiburada.com стремится начать продавать товары в Украине, если пробный запуск будет признан успешным. Это часть долгосрочной стратегии онлайн-группы, которая борется за то, чтобы прийти в себя после падения цен на акции после выхода на Nasdaq в 2021 году.

«Украина является сложным, но важным рынком для Турции», — сказала главный исполнительный директор Нилхан Онал Гекчетекин.

«Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем (Украина) нормализуется, и мы хотим быть готовыми», — сказала она в интервью Bloomberg News.

Украина уже предлагает возможность, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются ее жители, когда они закупают товары внутри страны или прибегают к трансграничным поставкам с продленными сроками доставки.

Хотя первоначальное внимание было сосредоточено на тестировании в Украине, долгосрочная стратегия компании зависит от сотрудничества с местными партнерами.

Справка Finance.ua:

несмотря на бурный 2023 год для турецкого рынка, Hepsiburada опубликовал 45% роста валовой стоимости товаров в третьем квартале с учетом инфляции до 25,7 миллиарда лир (863 миллиона долларов);

показатель Ebitda увеличился с отрицательных 1,03 млрд лир до 87,9 млн лир по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Акции компании стали восстанавливаться после падения на территорию пенни-сток.

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