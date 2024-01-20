Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев — Finance.ua
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Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев

Мир
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Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев
Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев
За период с середины января до конца прошлого года количество украинцев, находившихся в Турции на основе вида на жительство, уменьшилось более чем на 10 тысяч.
Об этом говорится в итогах за прошлый год директората по миграции МВД Турции.
«За период с 19 января по 31 декабря 2023 года количество граждан Украины уменьшилось с 47 236 до 36 982 человек», — сообщили в миграционной службе.
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Таким образом, почти за год количество граждан Украины, находившихся в Турции на основе вида на жительство (не относится к статусу международной защиты), уменьшилось на 10 254 человека.
Общее количество иностранцев с видом на жительство в Турции уменьшилось на 247 тыс. 62 и достигло 1 млн 107 тыс. 32 человека.
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Украинцы входят в топ-10 (последнее, 10 место) граждан иностранного происхождения, имеющих вид на жительство в Турции. На первом месте — граждане Туркменистана (109 039), втором — россии (100 847), третьем — Ирака (91 177), далее — Сирии, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Украины.
Более половины (556 578) иностранцев были зарегистрированы в Стамбуле. Следующими по наибольшему количеству иностранного населения стали Анталия (117 052), Анкара (70 098), Бурса (51 537), Мерсин (43 944), Измир (25 576), Мугла (20 453).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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