Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев — Finance.ua

Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев Сегодня 22:25 — Мир

Из Турции за год выехали более 10 тысяч украинцев

За период с середины января до конца прошлого года количество украинцев, находившихся в Турции на основе вида на жительство, уменьшилось более чем на 10 тысяч.

Об этом говорится в итогах за прошлый год директората по миграции МВД Турции.

«За период с 19 января по 31 декабря 2023 года количество граждан Украины уменьшилось с 47 236 до 36 982 человек», — сообщили в миграционной службе.

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Таким образом, почти за год количество граждан Украины, находившихся в Турции на основе вида на жительство (не относится к статусу международной защиты), уменьшилось на 10 254 человека.

Общее количество иностранцев с видом на жительство в Турции уменьшилось на 247 тыс. 62 и достигло 1 млн 107 тыс. 32 человека.

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Украинцы входят в топ-10 (последнее, 10 место) граждан иностранного происхождения, имеющих вид на жительство в Турции. На первом месте — граждане Туркменистана (109 039), втором — россии (100 847), третьем — Ирака (91 177), далее — Сирии, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Украины.

Более половины (556 578) иностранцев были зарегистрированы в Стамбуле. Следующими по наибольшему количеству иностранного населения стали Анталия (117 052), Анкара (70 098), Бурса (51 537), Мерсин (43 944), Измир (25 576), Мугла (20 453).

Укрінформ По материалам:

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