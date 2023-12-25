Системы all inclusive в отелях не будет? Турция анонсировала туристам новый отдых — Finance.ua

Системы all inclusive в отелях не будет? Турция анонсировала туристам новый отдых
Кардинальные изменения популярной среди туристов системы all inclusive или «все включено» в отелях анонсировали в Турции.
Об этом пишет издание Turizm Gazetesi.
Туристические компании уже начали предупреждать о «корректировке из-за резкого увеличения расходов гостиниц» в последние годы. Первой заявленной схемой может стать модель «платы по мере использования», согласно которой «все включено» планируется разделить на несколько категорий и оставить туристу выбор, какие именно из них он хочет оплачивать при покупке тура. В частности, именно такой «опциональной» предлагается сделать доступность алкоголя в отеле во время отдыха.
При этом туристов сразу же успокоили: об отказе в целом от системы Al Inclusive сейчас речь не идет. Работа идет в «рамках поиска регулирования, сбалансирующего увеличение расходов для бизнеса и потребителя».
Как пояснил президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу, из-за острой конкуренции гостиницы «слишком сильно наполнили» систему «все включено». По его оценке новая модель «платы по мере использования» поможет создать «ценовое преимущество».
«Те, кто хочет использовать эту модель, меняют свои системы. В новую эпоху туристы смогут воспользоваться услугами „все включено“ без алкоголя», — объяснил Кавалоглу.
Его поддержал гендиректор одного из самых шикарных турецких отелей Nirvana Hotels Корхан Альшан, заявивший, что с ростом расходов и изменением ожиданий туристов возросла необходимость в перепланировке системы «все включено».
«Нам нужно разнообразить содержание этой системы. Например, подумать о тех, кто не употребляет алкоголь во время отпуска, но вынужден платить за это. Мы планируем предложить потребителю модель, в которой он сможет выбирать продукты, которыми будет пользоваться», — заявил отель.
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Напомним, будущее системы гостиниц «все включено» в Турции оказалось под вопросом. Революционное предложение для туристического сектора Турции, которое может не понравиться некоторым туристам, сделал генеральный директор Bentour Дениз Угур. Ценники на отели в Турции существенно поднялись в 2023 году, поразив туристов. Страна стала существенно дороже даже по сравнению со многими другими средиземноморскими направлениями. Этот рост отчасти объясняется тем, что отели были уверены в том, что смогут привлечь не меньше туристов в 2022 году. Среди причин — инфляция в стране, которая превышает 50%.
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