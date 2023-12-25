Системы all inclusive в отелях не будет? Турция анонсировала туристам новый отдых — Finance.ua

Системы all inclusive в отелях не будет? Турция анонсировала туристам новый отдых Сегодня 18:10 — Личные финансы

Системы all inclusive в отелях не будет? Турция анонсировала туристам новый отдых

Кардинальные изменения популярной среди туристов системы all inclusive или «все включено» в отелях анонсировали в Турции.

Об этом пишет издание Turizm Gazetesi

Туристические компании уже начали предупреждать о «корректировке из-за резкого увеличения расходов гостиниц» в последние годы. Первой заявленной схемой может стать модель «платы по мере использования», согласно которой «все включено» планируется разделить на несколько категорий и оставить туристу выбор, какие именно из них он хочет оплачивать при покупке тура. В частности, именно такой «опциональной» предлагается сделать доступность алкоголя в отеле во время отдыха.

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При этом туристов сразу же успокоили: об отказе в целом от системы Al Inclusive сейчас речь не идет. Работа идет в «рамках поиска регулирования, сбалансирующего увеличение расходов для бизнеса и потребителя».

Как пояснил президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу, из-за острой конкуренции гостиницы «слишком сильно наполнили» систему «все включено». По его оценке новая модель «платы по мере использования» поможет создать «ценовое преимущество».

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«Те, кто хочет использовать эту модель, меняют свои системы. В новую эпоху туристы смогут воспользоваться услугами „все включено“ без алкоголя», — объяснил Кавалоглу.

Его поддержал гендиректор одного из самых шикарных турецких отелей Nirvana Hotels Корхан Альшан, заявивший, что с ростом расходов и изменением ожиданий туристов возросла необходимость в перепланировке системы «все включено».

«Нам нужно разнообразить содержание этой системы. Например, подумать о тех, кто не употребляет алкоголь во время отпуска, но вынужден платить за это. Мы планируем предложить потребителю модель, в которой он сможет выбирать продукты, которыми будет пользоваться», — заявил отель.

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Напомним, будущее системы гостиниц «все включено» в Турции оказалось под вопросом. Революционное предложение для туристического сектора Турции, которое может не понравиться некоторым туристам, сделал генеральный директор Bentour Дениз Угур. Ценники на отели в Турции существенно поднялись в 2023 году, поразив туристов. Страна стала существенно дороже даже по сравнению со многими другими средиземноморскими направлениями. Этот рост отчасти объясняется тем, что отели были уверены в том, что смогут привлечь не меньше туристов в 2022 году. Среди причин — инфляция в стране, которая превышает 50%.

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