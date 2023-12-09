Названы самые «неиспорченные» туристами страны мира — Finance.ua

Названы самые «неиспорченные» туристами страны мира Сегодня 18:00 — Мир

Названы самые «неиспорченные» туристами страны мира

Многие популярные направления по всему миру пострадали от чрезмерного туризма, загрязнения окружающей среды и вырубки лесов. Однако есть несколько стран, которые остаются относительно нетронутыми.

Как пишет Express , команда экспертов по путешествиям Inghams проанализировала публикации в Instagram о направлениях по всему миру, чтобы определить, какие из них чаще всего называют «неиспорченными» (unspoilt).

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Возглавила список Исландия, которую часто называют одной из самых безопасных стран мира с невероятно красивой природой. По мнению Tripadvisor, Исландия является лучшим местом в мире для наблюдения за северным сиянием, водопадами и вулканами. Также здесь расположен самый красивый пляж в мире.

Впрочем, и в Исландии не обошлось без проблем. Недавно страна объявила, что может ввести туристический налог для борьбы с чрезмерным туризмом. Многие лучшие места страны принимают огромное количество туристов, а Голубая лагуна и Сельяландфосс — одни из самых посещаемых достопримечательностей.

Самые неиспорченные страны мира

1. Исландия.

2. Австралия.

3. Ирландия.

4. Кипр.

5. Коста-Рика.

6. Танзания.

7. Новая Зеландия.

8. Перу.

9. Греция.

10. Грузия.

Напомним, ранее Австрию признали самой переполненной туристами страной мира в 2023 году. Согласно недавнему исследованию компании MoneyTransfers, на одного местного жителя в стране приходится 3,6 иностранных туристов.

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Также эксперты составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. Самой безопасной страной на 2024 признали Канаду. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направлениях, которые признали самыми безопасными для туристов.

УНІАН По материалам:

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