Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році — Finance.ua

Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році Вчора 11:36 — Світ

Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році

Експерти склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Цього року серед найнебезпечніших країн з’явився новий лідер, пише Express

Найбезпечнішою країною на 2024 рік визнали Канаду. Вона вирвалась уперед, залишивши позаду багаторічних лідерів Ісландію та Норвегію. Якщо плануєте подорож на наступний рік, маєте знати про напрямки, які визнали найбезпечнішими для туристів.

Читайте також Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи

Безпечна мандрівка у 2024 році

Експерти з Berkshire Hathaway Travel Protection проаналізували популярні туристичні локації і склали рейтинг найбезпечніших країн у світі. Під час свого дослідження фахівці провели опитування серед мандрівників, які побували у різних країнах за останні 5 років. Вони дізнавалися, наскільки безпечно туристи себе там почували та чи не сталися з ними неприємності.

Також дослідники врахували Глобальний індекс миролюбності та дані рейтингів безпеки подорожей Державного департаменту США.

Найбезпечнішою для туристів виявилась Канада. Там скоєно порівняно мало насильницьких злочинів. Також ця країна є толерантною до мандрівників ЛГБТК+, безпечною для самотніх жінок-туристок та має низький рівень терористичної загрози. Але це не означає, що туристи повинні забути про елементарні заходи безпеки. Навіть тут варто зберігати пильність, щоб врятувати себе від дрібних злочинів.

ТОП-10 країн світу, безпечних для туристів у 2024 році:

Канада; Швейцарія; Норвегія; Ірландія; Нідерланди; Великобританія; Португалія; Данія; Ісландія; Австралія.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал новин 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.