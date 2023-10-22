Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи — Finance.ua

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Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи

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Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи
Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи
Ірландія очолила рейтинг найбільш доброзичливих країн Європи за версією мандрівників.
Як свідчать результати недавнього дослідження Readers' Choice Awards, проведеного виданням про подорожі Condé Nast Traveller, саме Ірландія набрала найвищий бал 94,5 зі 100, таким чином ставши найбільш гостинною країною світу.
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При складанні рейтингу враховувалося, наскільки місцеві жителі в тій чи іншій європейській країні відкрито налаштовані по відношенню до іноземних гостей, наскільки вони готові прийти на допомогу і полегшити перебування іноземців в країні, а також наскільки вони раді поспілкуватися з приїжджими.
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Топ-10 найбільш доброзичливих країн Європи

1. Ірландія.
2. Словенія.
3. Румунія.
4. Шотландія.
5. Ісландія.
6. Норвегія.
7. Португалія.
8. Данія.
9. Мальта.
10. Хорватія.
Нагадаємо, в Європейському Союзі зробили передостанній крок для запровадження цифровізації візових процедур у Шенгенській зоні.

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За матеріалами:
УНІАН
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