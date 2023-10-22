Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи — Finance.ua

Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи Сьогодні 17:00 — Світ

Туристи назвали найбільш гостинні країни Європи

Ірландія очолила рейтинг найбільш доброзичливих країн Європи за версією мандрівників.

Як свідчать результати недавнього дослідження Readers' Choice Awards , проведеного виданням про подорожі Condé Nast Traveller, саме Ірландія набрала найвищий бал 94,5 зі 100, таким чином ставши найбільш гостинною країною світу.

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При складанні рейтингу враховувалося, наскільки місцеві жителі в тій чи іншій європейській країні відкрито налаштовані по відношенню до іноземних гостей, наскільки вони готові прийти на допомогу і полегшити перебування іноземців в країні, а також наскільки вони раді поспілкуватися з приїжджими.

Топ-10 найбільш доброзичливих країн Європи

1. Ірландія.

2. Словенія.

3. Румунія.

4. Шотландія.

5. Ісландія.

6. Норвегія.

7. Португалія.

8. Данія.

9. Мальта.

10. Хорватія.

Нагадаємо, в Європейському Союзі зробили передостанній крок для запровадження цифровізації візових процедур у Шенгенській зоні.

УНІАН За матеріалами:

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