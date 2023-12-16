Как украинцы относятся к отдыху во время войны — исследование Сегодня 18:15 — Личные финансы

Как украинцы относятся к отдыху во время войны — исследование

Украинцы продолжают путешествовать даже в условиях войны. 49% украинцев, у которых был отпуск за последние три года, отдыхали только в Украине, 46% - как внутри страны, так и за рубежом.

Об этом говорится в опросе Gradus для Ribas Hotels Group.

Исследование показало, что около 70−75% украинцев воспринимают отдых как спокойный период, основанный на прогулках, оздоровлении, медитации и других аспектах.

Читайте также Зимний отдых 2023: рейтинг теплых курортов для релакса на солнышке

Одним из интересных аспектов исследования было изучение того, как изменились критерии избранного отдыха во время войны. Выявлено, что украинцы сейчас проявляют интерес к новому направлению отдыха за границей, особенно в Польше. Сейчас это становится конкурентным рынком для отдыха в Украине, особенно в зимний период.

Большое количество украинцев, особенно те, которые находятся за рубежом из-за войны, рассматривают отдых как компромиссное решение, которое сочетает встречи с друзьями и семьей и возможность открытия новых мест.

Где отдыхали украинцы за последние 3 года

У 77% респондентов был отпуск за последние 3 года. 88% - не отказываются от рассмотрения иметь отпуск, если бы была такая возможность. Среди тех, кто был в отпуске за последние три года: 49% отдыхали только в Украине, 46% - как в Украине, так и за рубежом. 80% имели отдых/отпуск в последний раз именно в Украине.

Среди тех, кто был в отпуске за последние 3 года: 31% имели отпуск 3 раза, 24% отдыхали 2 раза. 35% отдыхали в течение 1−2 недель, 29% - отдыхали 4−7 дней.

Читайте также Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы

64% отмечают, что по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения стали отдыхать реже. Причинами называют отсутствие настроения отдыхать (46%), подорожание отдыха и дефицит средств на него (42%), а также опасения передвижения по стране (36%).

Топ-3 стран, где отдыхали последний раз, являются Египет, Турция и Польша. Что касается планов отдыха, респонденты отмечали Польшу, Австрию и Испанию.

Где планируют отдыхать в следующие 3 месяца

В ближайшие 3 месяца 32% респондентов планируют отдыхать дома, 30% - планируют отдых в Украине вне дома, 38% - не планируют отпуск вовсе.

Среди тех, кто планирует отдых в ближайшие 3 месяца: 35% планируют отдыхать в течение 1−2 недель, 34% - в течение 4−7 дней.

Большинство респондентов имеют положительно относятся к отдыху во время военного положения: 78% положительно относятся к отдыху в Украине вне дома; 56% положительно относятся отдыху за границей.

Читайте также Названы самые бюджетные горнолыжные курорты Европы

Топ-3 наиболее популярные деятельности во время отдыха среди респондентов: пешие прогулки, посещение ресторанов/кафе и посещение экскурсий/памятных мест.

Самые популярные места для отдыха среди опрошенных — семейные отели, апартаменты и коттедж в лесу/горах. Карпаты являются основным местом отдыха как в последний раз, так и относительно планов (среди тех, кто отметил, что планирует отпуск в пределах Украины вне дома).

Топ-5 важных критериев выбора среди респондентов: выгодная цена (71%), состояние места (51%), комфортные условия (47%), рекомендации людей из окружающих (45%) и собственный положительный опыт (43%). Топ-3 самых важных называют: выгодная цена (49%), комфортные условия (27%), собственный позитивный опыт (21%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.