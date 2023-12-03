Названы самые бюджетные горнолыжные курорты Европы — Finance.ua

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Названы самые бюджетные горнолыжные курорты Европы

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Названы самые бюджетные горнолыжные курорты Европы
Названы самые бюджетные горнолыжные курорты Европы
Болгарский горнолыжный курорт Боровец назвали наиболее бюджетным направлением в Европе для любителей зимнего активного отдыха.
Исследователи британской валютной компании Eurochange основывали свои выводы на таких факторах, как стоимость билета на подъемник, цены на проживание, стоимость аренды лыж, а также цены на еду и напитки.
«Катание на лыжах может быть очень дорогим отдыхом, особенно для семей. Однако есть несколько фантастических курортов, которые предлагают удивительно разумные цены, не жертвуя при этом потрясающими видами и фантастическими лыжными трассами», — пояснила руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия eurochange Лаура Эванс- Фиск.
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При этом она назвала болгарский Боровец недооцененным местом с невероятно низкими ценами на еду и напитки и абонементом на подъемник на целую неделю менее чем за 150 фунтов стерлингов (около 190 долларов США). Цены на однодневные ски-пассы стартуют всего от 29 фунтов стерлингов (примерно 37 долларов США), а аренда лыжного снаряжения — всего 10 фунтов стерлингов в день (менее 13 долларов США).
Согласно исследованию, в зимний сезон жилье в Боровце можно приобрести по цене от 52,45 фунта стерлингов за ночь (около 67 долларов США). Однако Sun Online Travel также нашел номера в трехзвездочном отеле в Боровце за 39 фунтов стерлингов на человека за ночь (около 50 долларов США) при условии, что два человека проживают в одном номере.
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Еда и напитки в Боровце также достаточно дешевы: пинта пива стоит всего 1,17 фунта (1,5 доллара США), а бокал вина — 2,33 фунта (2,95 доллара США). Ужин из трех блюд в ресторане начинается от 5,83 фунта стерлингов на человека (около 7,5 долларов США).
Боровец был построен в 1890-х годах и является старейшим зимним курортом Болгарии. Второй по величине в стране курорт (после Банско) окружен альпийским лесом и высоко оценивается как хорошее место для новичков. Боровец находится в 90 минутах езды от Софии (столицы Болгарии).

Топ-5 самых дешевых горнолыжных курортов Европы

1. Боровец, Болгария.
2. Фогель, Словения.
3. Ле-Уш, Франция.
4. Ливиньо, Италия.
5. Гриндельвальд, Швейцария.
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По материалам:
УНІАН
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