Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты — Finance.ua

Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты Сегодня 20:41 — Мир

Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты

Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Германии, недавно представила свою новую дочернюю компанию Discover Airlines. Это инновационное предприятие нацелено удовлетворить возрастающий спрос на рейсы в различные курорты, выполняемые преимущественно из аэропортов Франкфурта и Мюнхена, пишет avianews.com

Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию Discover Airlines

Изначально, в 2021 году, авиакомпания была основана под названием Eurowings Discover. Однако это название привело к путанице среди пассажиров из-за существования дочерней бюджетной авиакомпании Lufthansa Eurowings.

Авиакомпания Discover Airlines представляет новое украшение для своего флота. Переделанная ливрея имеет заметную надпись Discover, которая сопровождается цветовой схемой, включающей оттенки белого, синего и желтого. Эти яркие оттенки были подобраны, чтобы символизировать небо, горизонт, море, солнце и пляж, олицетворяя суть приключений и открытий.

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С помощью этого бренда Discover Airlines стремится привлечь внимание путешественников по всему миру, демонстрируя их стремление производить незабываемые впечатления от авиаперелетов.

«Дизайн был вдохновлен цветами и элементами, пробуждающими воспоминания об отпуске, а также желанием путешествовать», — заявили в Discover Airlines.

В ближайшие месяцы самолеты авиакомпании будут иметь не только обновленное украшение, но и новые салоны в обновленном стиле.

За два года работы Discover Airlines пополнил флот 22 самолетами и расширил сеть до 60 маршрутов.

В планах авиакомпании на ближайший год увеличить флот на шесть авиалайнеров. Их разместят во Франкфурте и Мюнхене. Благодаря расширению парка маршрутная сеть Discover Airlines из двух базовых немецких аэропортов увеличится до 73 направлений.

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Телеканал 24 По материалам:

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