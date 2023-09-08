Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты — Finance.ua

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Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты

Мир
23
Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты
Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты
Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Германии, недавно представила свою новую дочернюю компанию Discover Airlines. Это инновационное предприятие нацелено удовлетворить возрастающий спрос на рейсы в различные курорты, выполняемые преимущественно из аэропортов Франкфурта и Мюнхена, пишет avianews.com.

Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию Discover Airlines

Изначально, в 2021 году, авиакомпания была основана под названием Eurowings Discover. Однако это название привело к путанице среди пассажиров из-за существования дочерней бюджетной авиакомпании Lufthansa Eurowings.
Авиакомпания Discover Airlines представляет новое украшение для своего флота. Переделанная ливрея имеет заметную надпись Discover, которая сопровождается цветовой схемой, включающей оттенки белого, синего и желтого. Эти яркие оттенки были подобраны, чтобы символизировать небо, горизонт, море, солнце и пляж, олицетворяя суть приключений и открытий.
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С помощью этого бренда Discover Airlines стремится привлечь внимание путешественников по всему миру, демонстрируя их стремление производить незабываемые впечатления от авиаперелетов.
«Дизайн был вдохновлен цветами и элементами, пробуждающими воспоминания об отпуске, а также желанием путешествовать», — заявили в Discover Airlines.
В ближайшие месяцы самолеты авиакомпании будут иметь не только обновленное украшение, но и новые салоны в обновленном стиле.
За два года работы Discover Airlines пополнил флот 22 самолетами и расширил сеть до 60 маршрутов.
В планах авиакомпании на ближайший год увеличить флот на шесть авиалайнеров. Их разместят во Франкфурте и Мюнхене. Благодаря расширению парка маршрутная сеть Discover Airlines из двух базовых немецких аэропортов увеличится до 73 направлений.
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По материалам:
Телеканал 24
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