Lufthansa получила рекордную прибыль в €1,1 млрд во втором квартале на фоне роста цен на авиабилеты — Finance.ua
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Lufthansa получила рекордную прибыль в €1,1 млрд во втором квартале на фоне роста цен на авиабилеты

Фондовый рынок
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Lufthansa получила рекордную прибыль в €1,1 млрд во втором квартале на фоне роста цен на авиабилеты
Lufthansa получила рекордную прибыль в €1,1 млрд во втором квартале на фоне роста цен на авиабилеты
Скорректированная прибыль немецкого авиаперевозчика Lufthansa до вычета процентов и налогов во втором квартале этого года достигла €1,1 млрд, что на 177% больше, чем за тот же период прошлого года, и является рекордом для компании.
Об этом пишет Financial Times.
Сильный спрос вместе с ограничениями предложения позволил авиакомпаниям взимать более высокую плату.
Lufthansa прогнозирует сохранение спроса на поездки и высокие цены на билеты до конца года.
Немецкий авиаперевозчик заявил, что ожидает, что его доходность — средняя сумма дохода, полученного на одного пассажира на милю, — вырастет в 2023 году, даже по сравнению с «рекордным уровнем предыдущего года».
Группа Lufthansa, в которую входят Eurowings и швейцарские перевозчики, перевезла более 55 млн пассажиров в период с января по июнь, что примерно на треть больше, чем в 2022 году, но все же меньше уровня 2019-го из-за повсеместной нехватки персонала в этом секторе.
Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что в 2023 году компания нанимает в среднем 1000 новых сотрудников в месяц, поскольку ожидает, что результаты этого года будут «одними из лучших в истории Lufthansa Group».
По материалам:
Forbes.ua
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