Турция снизила закупки российской нефти на фоне санкций США — Finance.ua

Турция снизила закупки российской нефти на фоне санкций США Сегодня 05:19 — Энергетика

Из-за санкций, которые США ввели против энергетических компаний россии, в январе этого года турецкие нефтеперерабатывающие предприятия сейчас покупают российскую нефть по меньшей мере на 31% меньше, чем по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

В марте Турция импортировала примерно 650 тысяч баррелей сырой нефти в день, и только 19% из этого объема происходит из россии. Для сравнения, в прошлом году более 50% импорта сырой нефти приходилось на россию.

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Сейчас Турция ищет новых поставщиков. В частности, нефтепереработчик Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras) купил партию среднесладкой нефти из Бразилии, которую сейчас перевозит танкер Joao Candido. По данным правительства Турции, это первая зафиксированная закупка сырой нефти из Бразилии с 2007 года.

С конца февраля Tupras планирует прекратить прием российской нефти, не соответствующей ценовому ограничению, установленному странами Большой семерки (G7). Компания также сообщила, что приостановила закупки российской нефти марки Urals.

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras продала Турции 950 000 баррелей нефти Itapu с низким содержанием серы (0,25%) для доставки в начале апреля.

Другой нефтеперерабатывающий завод в Турции принадлежит азербайджанской государственной энергетической компании Socar, в прошлом году обеспечившей 29% импорта нефти в страну. Однако неясно, какая часть этой нефти была российской. Socar не ответила на запросы о комментариях.

theБабель По материалам:

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