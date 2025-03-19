Турция снизила закупки российской нефти на фоне санкций США — Finance.ua
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Турция снизила закупки российской нефти на фоне санкций США

Энергетика
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Из-за санкций, которые США ввели против энергетических компаний россии, в январе этого года турецкие нефтеперерабатывающие предприятия сейчас покупают российскую нефть по меньшей мере на 31% меньше, чем по сравнению с прошлым годом.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.
В марте Турция импортировала примерно 650 тысяч баррелей сырой нефти в день, и только 19% из этого объема происходит из россии. Для сравнения, в прошлом году более 50% импорта сырой нефти приходилось на россию.
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Сейчас Турция ищет новых поставщиков. В частности, нефтепереработчик Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras) купил партию среднесладкой нефти из Бразилии, которую сейчас перевозит танкер Joao Candido. По данным правительства Турции, это первая зафиксированная закупка сырой нефти из Бразилии с 2007 года.
С конца февраля Tupras планирует прекратить прием российской нефти, не соответствующей ценовому ограничению, установленному странами Большой семерки (G7). Компания также сообщила, что приостановила закупки российской нефти марки Urals.
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Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras продала Турции 950 000 баррелей нефти Itapu с низким содержанием серы (0,25%) для доставки в начале апреля.
Другой нефтеперерабатывающий завод в Турции принадлежит азербайджанской государственной энергетической компании Socar, в прошлом году обеспечившей 29% импорта нефти в страну. Однако неясно, какая часть этой нефти была российской. Socar не ответила на запросы о комментариях.
По материалам:
theБабель
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