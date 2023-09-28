Турция с 1 октября будет поставлять природный газ в Румынию — Finance.ua

Турция с 1 октября будет поставлять природный газ в Румынию
Турция подписала соглашение с Румынией о поставках природного газа, которые начнутся 1 октября этого года.
Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.
«BOTAŞ, которая стремится в течение трех лет войти в десятку крупнейших компаний-экспортеров нашей страны, подписала важное соглашение с румынской OMV Petrom, одной из крупнейших энергетических компаний региона», — сообщили в компании.
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Подписанное соглашение предусматривает поставку природного газа до 4 млн кубометров в сутки и будет действовать до 31 марта 2025 года, экспорт природного газа из Турции в Румынию начнется 1 октября 2023 года.
Компании в рамках подписанного соглашения договорились развивать сотрудничество в сфере технологий транспортировки, хранения, производства и зеленой энергетики, а также торговли природным газом.
Ранее турецкая компания BOTAŞ заключила соглашения по экспорту природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию и продолжает переговоры с другими странами и компаниями по новым экспортным соглашениям.
Как сообщал Укринформ, в апреле этого года были начаты поставки природного газа из Турции в Болгарию в соответствии с соглашением, подписанным в начале января. Поставки природного газа в Венгрию планируют начать в следующем году, согласно соглашению, подписанному в августе этого года.
В декабре прошлого года на северо-западе Турции открыли новую очередь подземных газохранилищ, что сделало Силиврическое хранилище крупнейшим в Европе с объемом 4,6 миллиарда кубических метров.
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