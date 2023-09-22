Германия возобновила торговлю сжиженным газом с россией — Finance.ua

Германия возобновила торговлю сжиженным газом с россией Сегодня 11:32 — Энергетика

Германия возобновила торговлю сжиженным газом с россией

Правительство Германии столкнулось с критикой, поскольку государственная компания SEFE снова начинает торговлю сжиженным природным газом с россией.

Об этом пишет Bloomberg

Как сообщает издание, Securing Energy for Europe GmbH, бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО «Газпром», планирует в начале следующего месяца начать загружать СПГ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири.

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Критики говорят, что такое поведение противоречит обещаниям Германии избегать работы с российским СПГ из-за войны кремля в Украине.

Отмечается, что немецкие порты и газовые сети не участвуют в этом процессе. Судно SEFE заберет российский груз путем перевалки в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию.

«Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом. Экономические проблемы с россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас убедить политики», — сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы «Левая партия».

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Издание пишет, что данный случай подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году.

При этом официальный Берлин выступает против закупки СПГ из россии, хотя и не запрещает его. В январе власти проинформировали компании, «что будет принимать соответствующие меры по исключению закупок российского СПГ, если это возможно».

SEFE, когда-то известная как Gazprom Germania, столкнулась с финансовыми проблемами из-за связей с российским газовым гигантом в первые месяцы войны прошлого года, что побудило правительство в Берлине вмешаться, чтобы остановить крах фирмы. Ее бизнес в основном ведется трейдерами из Лондона и Сингапура.

Теперь критики хотят знать, почему Германия разрешает поставки, если ее позиция в течение месяцев заключалась в том, чтобы избегать российского СПГ.

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