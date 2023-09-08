Испания стала вторым крупнейшим покупателем российского газа — Finance.ua

Испания стала вторым крупнейшим покупателем российского газа Сегодня 17:40 — Энергетика

Испания стала вторым крупнейшим покупателем российского газа

Испания, в которой продолжается политический кризис после выборов, все больше полагается на российский сжиженный природный газ (СПГ) — даже несмотря на то, что общий объем его импорта падает.

Об этом свидетельствуют правительственные данные, опубликованные в 8 сентября, сообщает Reuters.

Испанский импорт из россии в июле вырос на 65% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в то время как страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца, говорится в заявлении Министерства энергетики и окружающей среды. В результате доля российского газа в общем объеме импорта (Испания полностью полагается на иностранный газ) выросла до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

россия стала вторым по величине испанским поставщиком после Алжира, который перекачивает газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море. В то же время импорт из основных стран-экспортеров (Нигерия, Норвегия, Катар и США) упал в июле.

За первые семь месяцев года импорт российского газа вырос на 70%, составив 21% от общего объема импорта. Испания стала вторым крупнейшим клиентом россии.

Испания — не единственный покупатель российского газа в Европейском Союзе, несмотря на официальную цель ЕС — отказаться от российского ископаемого топлива в течение нескольких лет. В период с января по июль страны ЕС импортировали примерно на 40% больше сжиженного природного газа из россии по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до начала полномасштабной российской войны в Украине, как показал анализ, проведенный активистами на прошлой неделе, отмечает Reuters.

8 сентября в Брюсселе министр энергетики Тереза ​​Рибера из Испании, председательствующей в ЕС на ротационной основе, заявила, что в краткосрочной перспективе не планируется запрещать импорт российского СПГ, поскольку такой шаг повлечет за собой скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.