Российский газ все еще может попасть на европейский рынок, — CNN
Европейские чиновники и аналитики опасаются, что какими бы впечатляющими ни были достижения Европы по отказу от российского газа, энергетическое обеспечение Европы далеко не безопасно в долгосрочной перспективе.
Как говорится в материале CNN, наибольшее беспокойство вызывает то, что хотя вся Европа диверсифицировала свой импорт газа, большая часть того, что сейчас находится в резерве, — это сжиженный природный газ (СПГ).
«СПГ — настолько очевидное решение, что оно стало приоритетом, но поскольку СПГ является настолько гибким и продается, его происхождение немного сложнее отследить», — говорит Милан Элкербоут, научный сотрудник Центра исследований европейской политики.
«Это означает, что косвенно часть СПГ может поступать из россии, что по-прежнему будет способствовать их доходам», — добавляет он.
Хотя ЕС заявляет, что большинство его СПГ покупается в США, Катаре и Нигерии, он часто продается на биржах, где контракты заключаются на объемы без какой-либо ссылки на происхождение.
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