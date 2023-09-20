«Газпром» утратил контроль над газотранспортной системой Молдовы — Finance.ua

«Газпром» утратил контроль над газотранспортной системой Молдовы
Газпром утратил операционный контроль над газотранспортной системой Молдовы.
Об этом сообщается на сайте Молдоватрансгаза («дочка» Молдовагаза, 50% акций которого принадлежит Газпрому).
Отмечается, что это часть анбандлинга — разделение деятельности по транспортировке и распределению газа.
Разделение оператора системы передачи газа является требованием третьего энергопакета ЕС, а также одним из обязательств Молдовы в рамках присоединения к договору о создании Энергетического сообщества.
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Напомним, что в июне 2023 года Молдовагаз сообщил, что не успевает в срок завершить процесс сертификации и отделения Молдоватрансгаза от главной компании. После этого власти Молдовы решили передать активы Молдоватрансгаза другой компании.
Ею стала румынская Vestmoldtransgaz, получившая в управление газотранспортную систему в аренду от Молдоватрансгаза сроком на пять лет.
По условиям контракта арендатор получил действующие контракты по техническому обслуживанию, что обеспечивает непрерывность операционных процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки природного газа.
18 сентября молдавское агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) согласовало договор и отозвало лицензию Молдоватрансгаза по транспортировке газа. Теперь ответственность за управление и надлежащую эксплуатацию инфраструктуры транспортировки природного газа перешла к Vestmoldtransgaz.
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