Украина запустила газопровод в Молдову — Finance.ua

Украина запустила газопровод в Молдову Сегодня 09:42 — Энергетика

Украина запустила газопровод в Молдову, Фото: tsoua.com

Оператор ГТС завершил ремонт магистрального газопровода для украинских и молдавских потребителей. В конце ремонта прошли огневые работы по подключению отремонтированного участка, а 9 сентября состоялся пуск в работу газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Ремонтные и восстановительные работы на газопроводе выполнены по результатам ранее проведенной внутритрубной диагностики.

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Безопасности выполнения работ удалось достичь, в частности, применением передвижной азотной компрессорной станции, которую Оператор ГТС купил в прошлом году.

Это был первый случай, когда азотная станция применялась для ремонта линейной части газопровода столь большой протяженности.

В Операторе ГТС напоминают, что по итогам августа этого года объем транспортируемого из Молдовы в Украину природного газа составил почти 170 млн кубометров, или 15% от всего импорта из Европы.

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