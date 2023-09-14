Украина запустила газопровод в Молдову — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина запустила газопровод в Молдову

Энергетика
78
Украина запустила газопровод в Молдову
Украина запустила газопровод в Молдову, Фото: tsoua.com
Оператор ГТС завершил ремонт магистрального газопровода для украинских и молдавских потребителей. В конце ремонта прошли огневые работы по подключению отремонтированного участка, а 9 сентября состоялся пуск в работу газопровода.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
Ремонтные и восстановительные работы на газопроводе выполнены по результатам ранее проведенной внутритрубной диагностики.
Читайте также
Безопасности выполнения работ удалось достичь, в частности, применением передвижной азотной компрессорной станции, которую Оператор ГТС купил в прошлом году.
Это был первый случай, когда азотная станция применялась для ремонта линейной части газопровода столь большой протяженности.
Место для вашей рекламы
В Операторе ГТС напоминают, что по итогам августа этого года объем транспортируемого из Молдовы в Украину природного газа составил почти 170 млн кубометров, или 15% от всего импорта из Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.