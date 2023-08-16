ЕС передаст Украине и Молдове 135 млн евро, которые предназначались беларуси и россии — Finance.ua

ЕС передаст Украине и Молдове 135 млн евро, которые предназначались беларуси и россии Сегодня 16:45

Средства в сумме 135 млн евро, первоначально запланированные на программы с россией и беларусью, будут направлены на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Еврокомиссия приняла решение перевести 135 млн евро из инструмента добрососедства, развития и международного сотрудничества, первоначально запланированного на программы Interreg NEXT с россией и беларусью на 2021−2027 годы, на другие программы Interreg с Украиной и Молдовой.

Как отметила еврокомиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра, «решение об отмене изначально предусмотренного сотрудничества с россией и беларусью через наши программы Interreg является результатом жестокой войны россии против Украины».

«Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и заинтересованными местными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами», — добавила она.

На что пойдут деньги

В частности, это финансирование может поддержать ряд мероприятий, в том числе «Полосы солидарности» и развитие трансграничных транспортных связей, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также укрепление институционального потенциала органов государственной власти Украины и Молдовы.

Участие в программах Interreg также дает обеим странам преимущества административного потенциала и дает опыт в управлении и реализации фондов ЕС.

После военной агрессии россии против Украины и в соответствии с мерами, принятыми ЕС, в марте 2022 года Еврокомиссия приостановила сотрудничество с россией и ее союзником беларусью по программам Interreg. Это привело к перераспределению 26 млн евро на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Это решение таким же образом перераспределяет финансирование, оставшееся на период 2021—2027 годов.

Еврокомиссия также решила, что регионы в Финляндии, Эстонии, Латвии и Польше, которые должны были участвовать в программах сотрудничества с россией и беларусью, могут участвовать в других программах Interreg.

Кроме того, в конце 2022 года Европейская комиссия утвердила четыре новых программы с участием 10 государств-членов, Украины и Молдовы на сумму 533 млн евро для развития трансграничного и транснационального сотрудничества, ускорения перехода к «зеленым» технологиям и поддержки здравоохранения и образования.

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