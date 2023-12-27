Турция расширила авиасообщение до 343 направлений в 130 странах мира — Finance.ua

Турция расширила авиасообщение до 343 направлений в 130 странах мира Сегодня 04:00 — Мир

Турция расширила авиасообщение до 343 направлений в 130 странах мира

Турция имеет авиационное сообщение по 343 направлениям в 130 странах — это одна из самых развитых сетей авиасообщения в мире.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту им. Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула, сообщает Укринформ.

«Когда-то мы выполняли международные рейсы по 60 направлениям в 50 странах, мы добавили 283 новых направления в нашу сеть рейсов, увеличив ее до 343 в 130 странах. Общее количество самолетов с 489 было увеличено до 1813, то есть на 270%. Чтобы не оставить ни одной точки мира, до которой мы не можем добраться, мы превратили Турцию в одну из стран с самой большой сетью рейсов в мире», — сказал Эрдоган.

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Длина новой взлетно-посадочной полосы, открытой в аэропорту им. Сабихи Гёкчен, составляет 3540 метров, что должно удвоить пропускную способность аэропорта. Общий объем инвестиций в этот проект составил 970 млн долларов США.

Планируется, что к концу года количество пассажиропотока через этот аэропорт превысит 37 миллионов, а с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет ежегодно принимать более 85 миллионов пассажиров. Новую взлетно-посадочную полосу будут использовать для посадки, старую — для взлета.

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Как ранее сообщил турецкий телеканал NTV, другой стамбульский аэропорт в европейской части города в начале декабря стал самым загруженным аэропортом в Европе со средним количеством рейсов 1296 в день в течение периода 4−10 декабря.

По количеству рейсов на втором месте за этот период лондонский Хитроу со средним показателем 1286 рейсов в день, амстердамский «Схипхол» с 1251 рейсом и парижский аэропорт им. Шарля де Голля с 1217 рейсами.

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