Турция представила прототип инновационного дрона-камикадзе — Finance.ua

Турция представила прототип инновационного дрона-камикадзе Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Турция представила прототип инновационного дрона-камикадзе

Турция представила прототип нового дрона-камикадзе, позволяющего оператору «видеть глазами» беспилотника во время полета. Дрон-камикадзе AZAТ может находиться в воздухе примерно 20 минут и одновременно передавать изображение на расстояние до 2,5 км.

Об этом пишет Anadolu.

Турецкая компания Robit Teknoloji представила прототип нового дрона-камикадзе, позволяющего пилоту дрона максимально эффективно управлять дроном во время полета.

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Как сообщает агентство, прототип нового дрона AZAT FPV на финальной стадии разработки представлен на военно-морской оборонительной выставке DIMDEX-2024 в Катаре.

«Мы изготовили две разные модели, которые позволяют использовать разные боеприпасы. Это беспилотник с дальностью управления 2,5 километра и около полета 20 минут. Мы сделали модели дронов FPV, которые более пригодны для использования в разных странах, то есть в международном масштабе», — рассказал директор по развитию бизнеса Robit Technology Ибрахим Озбояджи.

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Конфигурация беспилотника позволит использовать его как для разведки, так и поражения вражеских целей. Вес дрона с полной нагрузкой составит 2 кг, он будет способен переносить груз весом до 800 г. Максимальная продолжительность полета — 20 минут. В то же время AZAT FPV сможет передавать данные на расстоянии до 2,5 км в режиме реального времени.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведен первый тестовый полет нового дрона. Однако точная дата испытаний и запуска серийного производства пока не известна.

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