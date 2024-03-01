В профтехах будут учить операторов гражданских дронов — Finance.ua

В профтехах будут учить операторов гражданских дронов Сегодня 15:45 — Личные финансы

В профтехах будут учить операторов гражданских дронов

В семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

«В профтехах введут новую учебную программу — „Оператор гражданских дронов“. Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы», — написал Федоров.

В каких областях будет действовать программа

В этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

В планах министерства еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии.

«Уметь управлять гражданским дроном — очень важно для Украины сегодня», — подчеркнул министр.

По его словам, эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны.

Реформа профтехобразования

«Недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране. Качественное образование — это фундамент для развития человеческого капитала», — добавил Федоров.

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Напомним, ранее в Work.ua отметили , что проект для привлечения специалистов в Сил обороны показал свою эффективность. В декабре 2023 года, то есть в первый месяц реализации проекта, 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений, имевших предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).

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