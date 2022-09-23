Турция хочет увеличить поставки газа из США — Finance.ua

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Турция хочет увеличить поставки газа из США

Энергетика
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Турция хочет увеличить поставки газа из США
Турция хочет увеличить поставки газа из США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится увеличить закупку газа у США и поделиться им с европейскими соседями.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем у США на более выгодных условиях в будущий период», — заявил Эрдоган группе американских бизнесменов поздно вечером в среду в Нью-Йорке.
«Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона», — добавил он.
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Турция и США ищут способы наладить отношения, напряженные из-за ряда споров в последние годы, среди которых — покупка Анкарой российской системы противоракетной обороны.
Эрдоган указывает на потенциал расширения энергетических связей, но Турция имеет ограниченные возможности для реэкспорта газа в Европу.
Турция — транзитная страна для снабжения азербайджанского газа по Трансанатолийскому газопроводу, который пересекает Грецию и соединяется с другим трубопроводом, ведущим в Италию.
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Турция отдельно прокачивает газ, закупаемый у разных источников, включая россию, Азербайджан, Алжир и США, по отдельным трубопроводам в Грецию и Болгарию.
В первом квартале 2022 г. США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию.
Турция ежегодно импортирует около 60 млрд кубометров газа.
Эрдоган также призвал Вашингтон отменить дополнительные тарифы на турецкую сталь и алюминий, введенные администрацией Трампа, и устранить препятствия в торговле оружием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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