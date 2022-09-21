Франция может начать экспортировать природный газ в Германию, — Reuters
Французский энергетический регулятор намерен экспортировать природный газ в Германию, вероятно, с 10 октября.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу энергетического регулятора Франции CRE Эмманюэль Варгон.
Франция работает над вопросами тарифов на газ для Германии.
«Франция, вероятно, начнет экспортировать природный газ в Германию примерно 10 октября. Наблюдательный орган работает над вопросами тарифов, связанными с реверсом потоков на границе», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются консультации по установлению тарифов, которые продлятся около двух недель.
Напомним, австрийский концерн OMV получил уведомление о сокращении поставок газа от российской компании «Газпром», а французская энергетическая группа Engie заявила, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.
7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности, в Германию.
Французский оператор системы передачи GRTgaz отмечает, что проблем с обеспечением французов природным газом не возникнет.
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