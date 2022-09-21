Швейцария сократила потребление газа на 20% — Finance.ua
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Швейцария сократила потребление газа на 20%

Энергетика
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Швейцария сократила потребление газа на 20%
Швейцария сократила потребление газа на 20%
В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20 процентов.
Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк.
«Компании отреагировали на высокую цену на газ», — сказал Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.
По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.
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Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая также сократила потребление электроэнергии.
Ранее правительство Швейцарии решило, что общественные здания будут нагреваться до температуры не выше 20 градусов для экономии энергии.
Кроме того, в Швейцарии предлагают штрафы и арест за нарушение правил отопления зимой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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