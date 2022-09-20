Австрийское правительство будет субсидировать цены на электроэнергию — Finance.ua

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Австрийское правительство будет субсидировать цены на электроэнергию

Энергетика
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Австрийское правительство будет субсидировать цены на электроэнергию
Австрийское правительство будет субсидировать цены на электроэнергию
В целях борьбы с ростом цен на электроэнергию федеральное правительство Австрии будет субсидировать для населения базовый годовой объем потребления в 2900 кВт/ч.
Соответствующее решение Совета Министров Австрии начнет действовать с 1 декабря 2022 года.
«Уменьшение затрат начнется со счета за электроэнергию и распространится на базовую потребность в 2900 киловатт-часов», — прокомментировал решение правительства федеральный канцлер Карл Негаммер.
Согласно принятому решению, цена на электроэнергию для домохозяйств должна оставаться на уровне 10 центов за киловатт-час, максимальная государственная субсидия — 30 центов за кВт/ч. Такой ценовой подход будет действовать на объем потребленной электроэнергии в 2900 кВт/ч. Все, что будет выше этого объема, будет оплачиваться уже по рыночной цене.
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Согласно правительственной оценке, цифра в 2900 киловатт-часов соответствует примерно 80% среднего потребления электроэнергии одним австрийским домохозяйством. Благодаря субсидии одно домохозяйство может сэкономить около 500 евро в год. В целом правительство Австрии планирует выделить около 3-4 млрд евро для уменьшения цены на электроэнергию для населения.
Ранее эталонная цена электроэнергии в Европе впервые в истории превысила отметку в 1000 евро за МВт-час на фоне энергетического кризиса, вызванного сокращением россией поставок газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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