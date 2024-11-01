Турция давит на газ: страна планирует бурение сотен скважин в 2025 году — Finance.ua
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Турция давит на газ: страна планирует бурение сотен скважин в 2025 году

Казна и Политика
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Турция давит на газ: страна планирует бурение сотен скважин в 2025 году
Турция давит на газ: страна планирует бурение сотен скважин в 2025 году
Турция продолжает активно наращивать внутреннее производство нефти и газа, стремясь сократить зависимость от импорта и укрепить энергетическую безопасность.
Об этом пишет Anadolu Ajansı.
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Согласно заявлению министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, до 2025 г. страна планирует провести буровые работы на 270 новых скважинах по добыче нефти и природного газа.
Эти планы отражают стремление Анкары к самообеспечению энергоресурсами, особенно при высокой волатильности на мировом энергетическом рынке.
В последние годы Турция усилила инвестиции в разведку и добычу, открывая новые возможности как на суше, так и в прибрежных районах Черного и Средиземного морей. Особое внимание уделяется акватории Черного моря, где Турция уже сделала некоторые открытия газовых месторождений, в том числе одно из крупнейших месторождений в истории страны «Сакарья».
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Правительство страны рассчитывает, что рост внутреннего производства не только снизит выросшие в последнее время затраты на импорт, но и обеспечит стабильность цен для населения и бизнеса. В ближайшее время будут привлекаться инвестиции по улучшению инфраструктуры, строительству трубопроводов и разработке технологий, необходимых для эффективного бурения и добычи ресурсов на глубине.
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