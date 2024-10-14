Турция ограничит закупки российской стали — Finance.ua

Турция ограничит закупки российской стали Сегодня 19:45 — Мир

Турция ввела антидемпинговые пошлины на некоторые виды стали, импортируемые из Китая, россии, Индии и Японии. По словам генерального секретаря Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсела Яйана, пошлины касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции.

Об этом сообщает Reuters

В дальнейшем российская сталь будет облагаться налогом дополнительным налогом от 6 до 9% в зависимости от производителя.

Меры, связанные с «несправедливой конкуренцией» и демпингом со стороны иностранных поставщиков, которые вредят местному производству стали, пояснили в правительстве Турции.

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В 2023 году Турция закупила российскую сталь на 3,1 млрд долларов. В настоящее время сталевары рф уже столкнулись с проблемой продаж за рубеж из-за санкций, введенных на фоне войны россии против Украины: по итогам января-августа экспорт черных металлов через морские порты россии сократился на 15%, до 12,5 млн тонн.

Наибольшие потери понесли предприятия Трубной металлургической компании — крупнейшего в россии производителя стальных труб. Экспорт Первоуральского новотрубного завода в первом полугодии упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода и Волжского трубного завода — более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). «Северсталь» российского миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, «Мечел» — на 23%, а заводы Evraz — на 7 — 20%.

В свою очередь, существенное сокращение российского экспорта заставляет крупнейшие российские металлургические холдинги сокращать выплавку.

Заметим, за февраль объем поставок из Турции в рф сократился на 33% — до $670 млн против $1 млрд за аналогичный период 2023 года.

По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в рф составил $1,29 млрд, в то время как годом ранее превышал $2 млрд. Но уже сейчас на рф приходится лишь 3,2% в общем экспорте Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия ($1,72 млрд) и США ($1,33 млрд).

Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт Турции в россию уменьшился на 39%, до $631 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась, в частности, это коснулось машинного оборудования.

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Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций США. 22 декабря 2023 г. президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, помогающих обслуживать сделки с участием подсанкционных лиц из рф или способствующих поставке оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Турция согласовали новую схему соблюдения вторичных санкций, под которые подпадают турецкие компании, сотрудничающие с рф.

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