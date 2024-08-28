Турция в I полугодии импортировала из Украины 852,65 тыс. т железной руды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция в I полугодии импортировала из Украины 852,65 тыс. т железной руды

Казна и Политика
47
Металлургические предприятия Турции в январе-июне текущего года импортировали из Украины 852,65 тыс. т железной руды по сравнению с 330,24 тыс. т за 6 месяцев 2023-го (+158,2% г./г.). Об этом свидетельствуют предварительные данные Турецкого статистического института (TUIK), сообщает SteelOrbis.
В частности, в июне в страну было импортировано 158,5 тыс. т украинского ЖРС, что на 117,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом за 6 месяцев Турция увеличила импорт железной руды на 50,7% г./г., до 5,42 млн т, затраты на него выросли на 55,6% г./г. — до $720,53 млн.
В июне текущего года страна импортировала 938,88 тыс. т этого сырья, что на 6,8% больше по сравнению с маем и на 29,8% больше в годовом исчислении. Расходы на импорт за месяц составили $117,01 млн, что на 6,8% больше м./м. и 15,3% г./г. в годовом исчислении.
Основным поставщиком сырья в январе-июне стала Бразилия — 2,45 млн т (+8,5% г./г.). Украина занимает второе место среди экспортеров ЖРС в Турцию, а третье — Южная Африка — 688,3 тыс. т (60 т в январе-июне 2023-го).
Турецкие металлургические компании по итогам января-мая 2024 года увеличили импорт стальной заготовки из Украины на 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 40,65 тыс. т. В мае текущего года Турция импортировала 10 тыс. т заготовки украинского производства, что на 100,8% больше в годовом исчислении.
По материалам:
gmk.center
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.