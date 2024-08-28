Турция в I полугодии импортировала из Украины 852,65 тыс. т железной руды — Finance.ua

Турция в I полугодии импортировала из Украины 852,65 тыс. т железной руды Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Металлургические предприятия Турции в январе-июне текущего года импортировали из Украины 852,65 тыс. т железной руды по сравнению с 330,24 тыс. т за 6 месяцев 2023-го (+158,2% г./г.). Об этом свидетельствуют предварительные данные Турецкого статистического института (TUIK), сообщает SteelOrbis.

В частности, в июне в страну было импортировано 158,5 тыс. т украинского ЖРС, что на 117,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за 6 месяцев Турция увеличила импорт железной руды на 50,7% г./г., до 5,42 млн т, затраты на него выросли на 55,6% г./г. — до $720,53 млн.

В июне текущего года страна импортировала 938,88 тыс. т этого сырья, что на 6,8% больше по сравнению с маем и на 29,8% больше в годовом исчислении. Расходы на импорт за месяц составили $117,01 млн, что на 6,8% больше м./м. и 15,3% г./г. в годовом исчислении.

Основным поставщиком сырья в январе-июне стала Бразилия — 2,45 млн т (+8,5% г./г.). Украина занимает второе место среди экспортеров ЖРС в Турцию, а третье — Южная Африка — 688,3 тыс. т (60 т в январе-июне 2023-го).

Турецкие металлургические компании по итогам января-мая 2024 года увеличили импорт стальной заготовки из Украины на 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 40,65 тыс. т. В мае текущего года Турция импортировала 10 тыс. т заготовки украинского производства, что на 100,8% больше в годовом исчислении.

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