Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие изменения с января 2026 года (размер штрафов)

С 1 января 2026 г. вступает в силу Закон Украины № 4219-IХ, который вносит существенные изменения в порядок трудоустройства лиц с инвалидностью. Нововведения касаются расчета норматива, отчетности и ответственности работодателей.
Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.
Эти изменения потребуют от работодателей пересмотра кадровых процессов и усиления контроля за выполнением норматива трудоустройства.
Основные изменения
- Ежеквартальный расчет и отчетность
Вместо ежегодного работодатели будут обязаны рассчитывать норматив трудоустройства лиц с инвалидностью ежеквартально. Отчетность выполнения норматива также будет подаваться ежеквартально в составе налоговых расчетов.
Новый норматив рабочих мест
Норматив на квартал будет определяться следующим образом:
- 1 рабочее место — для работодателей со среднесписочным количеством штатных слтрудников (СКШС) от 8 до 25 человек.
- 4% от СКШС — для работодателей с СКШС более 25 человек.
- 2% от СКШС — для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков соцуслуг и организаций, занимающихся реабилитацией или обучением лиц с инвалидностью.
Условия зачисления работника в норматив
Для зачисления работника с инвалидностью к выполнению норматива с 2026 года должны одновременно выполняться три условия:
- Место работы должно быть основным.
- Начисленная заработная плата не должна превышать размер минимальной.
- Рабочее время должно соответствовать нормальной или адаптированной продолжительности.
Введение целевого взноса
Вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива вводится «целевой вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью».
Важные детали:
Плательщики: обязанность уплаты распространяется на всех работодателей (включая бюджетные учреждения), которые не выполнили норматив.
Освобождение от уплаты: не платят взнос работодатели со среднеучетным количеством штатных работников менее 8 человек, те, кто выполнил норматив, и дипломатические представительства.
Размер взноса: рассчитывается по формуле, основанной на 40% среднемесячной зарплаты, количестве месяцев в квартале и разнице между нормативом и фактическим количеством трудоустроенных лиц с инвалидностью (на период военного положения размер взноса — 50% базовой ставки).
Администрирование: контроль за начислением и уплатой взноса возлагается на налоговые органы.
Штрафы за неуплату взноса:
- 7% от суммы — за несвоевременную оплату.
- 10% от доначисленной суммы — за доначисление (но не больше 50% суммы).
Пеня: на сумму недоимки будет начисляться пеня в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки.
Штраф за отчетность: 170 грн (10 н.м.д.х.) за неподачу, несвоевременную подачу или подачу отчетности не по установленной форме.
