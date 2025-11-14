Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие изменения с января 2026 года (размер штрафов) Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Трудоустройство лиц с инвалидностью: какие изменения с января 2026 года (размер штрафов)

С 1 января 2026 г. вступает в силу Закон Украины № 4219-IХ, который вносит существенные изменения в порядок трудоустройства лиц с инвалидностью. Нововведения касаются расчета норматива, отчетности и ответственности работодателей.

Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Эти изменения потребуют от работодателей пересмотра кадровых процессов и усиления контроля за выполнением норматива трудоустройства.

Основные изменения

Ежеквартальный расчет и отчетность

Вместо ежегодного работодатели будут обязаны рассчитывать норматив трудоустройства лиц с инвалидностью ежеквартально. Отчетность выполнения норматива также будет подаваться ежеквартально в составе налоговых расчетов.

Новый норматив рабочих мест

Норматив на квартал будет определяться следующим образом:

1 рабочее место — для работодателей со среднесписочным количеством штатных слтрудников (СКШС) от 8 до 25 человек.

4% от СКШС — для работодателей с СКШС более 25 человек.

2% от СКШС — для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков соцуслуг и организаций, занимающихся реабилитацией или обучением лиц с инвалидностью.

Условия зачисления работника в норматив

Для зачисления работника с инвалидностью к выполнению норматива с 2026 года должны одновременно выполняться три условия:

Место работы должно быть основным. Начисленная заработная плата не должна превышать размер минимальной. Рабочее время должно соответствовать нормальной или адаптированной продолжительности.

Введение целевого взноса

Вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива вводится «целевой вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью».

Важные детали:

Плательщики: обязанность уплаты распространяется на всех работодателей (включая бюджетные учреждения), которые не выполнили норматив.

Освобождение от уплаты: не платят взнос работодатели со среднеучетным количеством штатных работников менее 8 человек, те, кто выполнил норматив, и дипломатические представительства.

Размер взноса: рассчитывается по формуле, основанной на 40% среднемесячной зарплаты, количестве месяцев в квартале и разнице между нормативом и фактическим количеством трудоустроенных лиц с инвалидностью (на период военного положения размер взноса — 50% базовой ставки).

Администрирование: контроль за начислением и уплатой взноса возлагается на налоговые органы.

Штрафы за неуплату взноса:

7% от суммы — за несвоевременную оплату.

10% от доначисленной суммы — за доначисление (но не больше 50% суммы).

Пеня: на сумму недоимки будет начисляться пеня в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки.

Штраф за отчетность: 170 грн (10 н.м.д.х.) за неподачу, несвоевременную подачу или подачу отчетности не по установленной форме.

