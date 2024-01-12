Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности родителей: юрист объяснил главный нюанс — Finance.ua
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Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности родителей: юрист объяснил главный нюанс

Личные финансы
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Некоторые военнообязанные в Украине могут получить отсрочку, в частности, если у них есть родители с инвалидностью.
Это объяснил юрист Андрей Топчий.
Согласно ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не подлежат мобилизации лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.
То есть военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, если больше никто не может ухаживать за его близкими родственниками с инвалидностью, например братьев или сестер.
В то же время юрист пояснил, что право на выезд имеют лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное местожительство (местонахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством (нахождением) их родителей или родителей супруги (супруга).

Право на выезд

Человек имеет право на выезд, если у него есть отец или мать с инвалидностью и проживает с ними по одному адресу. Для пересечения границы необходимо:
  • свидетельство о рождении военнообязанного;
  • пенсионное удостоверение инвалида;
  • паспорта с общим адресом регистрации.
Также в последнее время на границе требуют отсрочку из ТЦК, проставленную в соответствующем военно-учетном документе.

Что делать мобилизованному ФЛП

По материалам:
УНІАН
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