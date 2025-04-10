Три страны хотят инвестировать в газовый проект Трампа на Аляске — Finance.ua

Три страны хотят инвестировать в газовый проект Трампа на Аляске Сегодня 07:04 — Энергетика

Япония, Южная Корея и Тайвань могут инвестировать в проект по экспорту СПГ на Аляске стоимостью $44 млрд, поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg.

«Правительства стран Азии от Южной Кореи до Индонезии спешат подписаться на закупку сжиженного природного газа у США, надеясь уменьшить профицит торговли с крупнейшей экономикой мира и получить определенное облегчение от масштабных „взаимных“ пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, — говорится в публикации. — Президент Индонезии Прабово Субианто, пообещав покупать больше товаров из Америки, заявил, что это будет включать СПГ, а Таиланд также заявил, что рассматривает возможность увеличения закупок».

Читайте также «Газпром» увеличит поставки газа в Словакию в обход Украины

При этом Трамп заявил, что обсуждал широкомасштабные закупки американского СПГ с временным лидером Южной Кореи Хан Дак-Су.

«Каскад глобальных пошлин, введенных на прошлой неделе, привел к тому, что азиатские экономики страдают от самых тяжелых поборов, — говорится в публикации. — Поскольку правительства стремятся облегчить боль, СПГ является естественным вариантом, поскольку это один из немногих видов американского экспорта, по которому азиатские страны могут легко принять на себя обязательства по наращиванию объемов».

США — крупнейший в мире поставщик топлива для электростанций и отопления, и к концу десятилетия планирует удвоить экспорт.

Читайте также россия возобновляет поставки нефти в Индию

СПГ также обычно покупается по долгосрочным контрактам, которые длятся десятилетиями и могут стоить миллиарды долларов — цифры достаточно большие, чтобы привлечь внимание Белого дома, пишет Bloomberg.

«Идут разговоры о крупном энергетическом соглашении на Аляске, где японцы, и, возможно, корейцы, возможно, тайваньцы, возьмут на себя значительную часть добычи и обеспечат финансирование сделок, — заявил министр финансов Скотт Бессент. — Это не только обеспечило бы много американских рабочих мест, но и снизило бы торговый дефицит».

Как ранее сообщал Reuters, Япония рассматривает возможность предложить поддержку газопровода на Аляске стоимостью $44 млрд, поскольку она стремится задобрить президента США Дональда Трампа и предотвратить потенциальные торговые споры.

При этом Япония сомневается в жизнеспособности предложенного 800-мильного трубопровода, предназначенного для соединения месторождений на севере Аляски с портом на юге, где газ будет сжижаться и доставляться азиатским потребителям, из-за общей стоимости газа по сравнению с другими источниками.

Но она готова предложить рассмотреть возможность заключения сделки.

«Трамп представил газовый проект как победу для Аляски и американских союзников в Азии, ищущих стабильный источник энергии, — пишет Reuters. — Но у Японии уже есть широкий доступ к СПГ, и ее компании в прошлом году продали около 38 млн тонн, что составляет более половины ее внутреннего потребления».

Тем не менее, трубопровод на Аляске может помочь Японии диверсифицировать поставки от более рискованных источников, таких как россия, на которую приходится примерно одна десятая ее импорта газа, и Ближнего Востока.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.