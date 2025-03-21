Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ Сегодня 21:30 — Энергетика

Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ

В Германии рассматривают возможность передачи газопровода Северный поток-2 под управление США, что потенциально позволит возобновить поставки российского газа в Европу, информируют осведомленные источники, отмечая, что работа над соответствующим соглашением уже идет.

Об этом сообщает Bild

Некоторые представители ХДС, возглавляемого Фридрихом Мерцем, заявили о вероятности возврата к закупкам российского газа после завершения войны в Украине. Так, депутат Бундестага Томас Барайс предположил, что для этого могут использовать «Северный поток-2».

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«Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем будет ослаблено, то, конечно, газ снова может пойти — возможно, теперь через трубопровод под контролем США», — заявил он.

Заместитель председателя фракции ХДС в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия Ян Хайниш также заявил, что в случае заключения соглашения о «справедливом и надежном» мире в Украине Германии придется вернуться к вопросу закупок российского газа. В то же время он добавил, что страна не должна зависеть от одного поставщика и допускать «диктовку» цены на газ.

Вместе с тем, не все в ХДС поддерживают возможное возобновление сотрудничества с россией. Эксперт партии по международным вопросам Родерих Кизеветтер подверг критике следующие инициативы: «Те, кто всегда выступал против санкций, кто хочет возобновить работу „Северного потока“ и снова жаждать дешевого российского газа, все те, кому безразличен геноцид украинского народа, — они были бы рады такому сближению».

Член СДПГ и депутат Бундестага Михаэль Рот назвал предложение Барайса «неправильным сигналом в неподходящее время», а Министерство экономики ФРГ, возглавляемое Робертом Габеком из партии «Зеленых», отметило, что «Северный поток-2» не имеет сертификации и вопрос его эксплуатации не рассматривается.

Bild также информирует, что бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, ныне являющийся спецпредставителем Дональда Трампа, несколько раз неофициально посещал Швейцарию для обсуждения запуска потока. Отмечается, что американская сторона может предложить выступить посредником в поставках российского газа в Германию через частные компании.

Ранее Financial Times сообщала, что экс-директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг совместно с группой американских инвесторов уже подготовил проект соглашения с Газпромом на случай снятия санкций.

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По данным CNN, ключевой российский экономический представитель Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество между США и рф может включать соглашения в энергетическом секторе. Конкретные детали пока не объявлены, но Financial Times сообщает о попытках привлечь американских инвесторов к восстановлению газопровода Nord Stream 2, который Германия заблокировала в начале вторжения россии в Украину.

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