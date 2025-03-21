Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ

Энергетика
6
Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ
Bild: Nord Stream-2 могут передать США для возобновления потока российского газа в ФРГ
В Германии рассматривают возможность передачи газопровода Северный поток-2 под управление США, что потенциально позволит возобновить поставки российского газа в Европу, информируют осведомленные источники, отмечая, что работа над соответствующим соглашением уже идет.
Об этом сообщает Bild.
Некоторые представители ХДС, возглавляемого Фридрихом Мерцем, заявили о вероятности возврата к закупкам российского газа после завершения войны в Украине. Так, депутат Бундестага Томас Барайс предположил, что для этого могут использовать «Северный поток-2».
Читайте также
«Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем будет ослаблено, то, конечно, газ снова может пойти — возможно, теперь через трубопровод под контролем США», — заявил он.
Заместитель председателя фракции ХДС в парламенте земли Северный Рейн-Вестфалия Ян Хайниш также заявил, что в случае заключения соглашения о «справедливом и надежном» мире в Украине Германии придется вернуться к вопросу закупок российского газа. В то же время он добавил, что страна не должна зависеть от одного поставщика и допускать «диктовку» цены на газ.
Вместе с тем, не все в ХДС поддерживают возможное возобновление сотрудничества с россией. Эксперт партии по международным вопросам Родерих Кизеветтер подверг критике следующие инициативы: «Те, кто всегда выступал против санкций, кто хочет возобновить работу „Северного потока“ и снова жаждать дешевого российского газа, все те, кому безразличен геноцид украинского народа, — они были бы рады такому сближению».
Читайте также
Член СДПГ и депутат Бундестага Михаэль Рот назвал предложение Барайса «неправильным сигналом в неподходящее время», а Министерство экономики ФРГ, возглавляемое Робертом Габеком из партии «Зеленых», отметило, что «Северный поток-2» не имеет сертификации и вопрос его эксплуатации не рассматривается.
Bild также информирует, что бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, ныне являющийся спецпредставителем Дональда Трампа, несколько раз неофициально посещал Швейцарию для обсуждения запуска потока. Отмечается, что американская сторона может предложить выступить посредником в поставках российского газа в Германию через частные компании.
Ранее Financial Times сообщала, что экс-директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг совместно с группой американских инвесторов уже подготовил проект соглашения с Газпромом на случай снятия санкций.
Читайте также
По данным CNN, ключевой российский экономический представитель Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество между США и рф может включать соглашения в энергетическом секторе. Конкретные детали пока не объявлены, но Financial Times сообщает о попытках привлечь американских инвесторов к восстановлению газопровода Nord Stream 2, который Германия заблокировала в начале вторжения россии в Украину.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems