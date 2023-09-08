Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года — Finance.ua

Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года Сегодня 12:40 — Аграрный рынок

Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года

В пятницу, 15 сентября 2023 года, истекает срок запрета ЕС на импорт украинского зерна к своим соседям. Но Польша, Венгрия и Словакия требуют от исполнительной власти блока продлить меру до конца года.

Об этом пишет Bloomberg.

Однако Румыния не предполагает продления этого запрета, а Болгария более гибкая и заявляет, что если запрет исчезнет, ​​это может привести к повторению сбоев, которые наблюдались в начале года, когда дешевые украинские сельскохозяйственные продукты заполонили пограничные регионы и вызвали гнев местных фермеров.

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На этой неделе Польша повторила, что сохранит свое эмбарго в любом случае, создавая потенциальное противостояние.

Напомним, в Еврокомиссии рассматривают вариант субсидий для Украины, которыми она сможет воспользоваться для транспортировки своего зерна и других агротоваров в порты ЕС, а оттуда — за пределы блока.

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без россии, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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