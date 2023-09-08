Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года

Аграрный рынок
44
Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года
Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года
В пятницу, 15 сентября 2023 года, истекает срок запрета ЕС на импорт украинского зерна к своим соседям. Но Польша, Венгрия и Словакия требуют от исполнительной власти блока продлить меру до конца года.
Об этом пишет Bloomberg.
Однако Румыния не предполагает продления этого запрета, а Болгария более гибкая и заявляет, что если запрет исчезнет, ​​это может привести к повторению сбоев, которые наблюдались в начале года, когда дешевые украинские сельскохозяйственные продукты заполонили пограничные регионы и вызвали гнев местных фермеров.
Читайте также
На этой неделе Польша повторила, что сохранит свое эмбарго в любом случае, создавая потенциальное противостояние.
Напомним, в Еврокомиссии рассматривают вариант субсидий для Украины, которыми она сможет воспользоваться для транспортировки своего зерна и других агротоваров в порты ЕС, а оттуда — за пределы блока.
Украина передала Турции предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без россии, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.