Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года — Finance.ua

Три страны ЕС требуют продлить ограничения на экспорт зерна из Украины до конца года
В пятницу, 15 сентября 2023 года, истекает срок запрета ЕС на импорт украинского зерна к своим соседям. Но Польша, Венгрия и Словакия требуют от исполнительной власти блока продлить меру до конца года.
Об этом пишет Bloomberg.
Однако Румыния не предполагает продления этого запрета, а Болгария более гибкая и заявляет, что если запрет исчезнет, это может привести к повторению сбоев, которые наблюдались в начале года, когда дешевые украинские сельскохозяйственные продукты заполонили пограничные регионы и вызвали гнев местных фермеров.
На этой неделе Польша повторила, что сохранит свое эмбарго в любом случае, создавая потенциальное противостояние.
Напомним, в Еврокомиссии рассматривают вариант субсидий для Украины, которыми она сможет воспользоваться для транспортировки своего зерна и других агротоваров в порты ЕС, а оттуда — за пределы блока.
Украина передала Турции предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без россии, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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