Три французских миллиардера потеряли $58 млрд из-за снижения спроса на роскошь — Finance.ua

Три французских миллиардера потеряли $58 млрд из-за снижения спроса на роскошь Сегодня 22:19 — Мир

Три французских миллиардера потеряли $58 млрд из-за снижения спроса на роскошь

Из-за снижения спроса на товары LVMH, L’Oreal SA и Kering SA трое самых богатых миллиардеров Франции — Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — в этом году потеряли 58 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Индекса миллиардеров Bloomberg.

Однако они остаются одними из самых богатых людей мира.

Что стало причиной

Падение произошло из-за того, что подконтрольные им гиганты индустрии — LVMH, L’Oreal SA и Kering SA — сообщают о снижении спроса на свои товары, особенно в Китае.

Состояние 88-летнего Пино, основавшего компанию Kering, снизилось на 63% - до $22 млрд.

В значительной степени это связано с проблемами его самого модного лейбла Gucci. Старший Пино передал контроль над компанией своему сыну, 62-летнему Франсуа-Анри Пино, почти два десятилетия назад.

Несмотря на обещания вернуть Gucci позиции на рынке, на этой неделе, уже третий раз в 2024 году, было снова объявлено о снижении продаж.

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С начала года состояние Арно сократилось примерно на $26 млрд — больше всего среди 500 самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg.

Он опустился на пятую позицию в индексе с первого места, поскольку акции LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, который основал и до сих пор контролирует 75-летний Арно, упали на 30% по сравнению с максимумом, достигнутым в середине 2023 года.

Неутешительными оказались результаты и косметического гиганта L’Oreal, — в этом году Бетанкур Мейерс потеряла $19 мдрд, ее состояние снизилось до $81 млрд. 71-летняя наследница много лет была самой богатой женщиной мира, теперь эту позицию занимает Элис Волтон.

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В L’Oreal падение объясняют худшей, чем ожидалось, ситуацией в Северной Азии и в Китае, где состояние рынков стало еще более критическим, особенно в секторе роскоши.

Несмотря на спад, бизнес компании оставался «достаточно неплохим» в Европе, Северной Америке и на развивающихся рынках".

Фінансовий клуб По материалам:

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