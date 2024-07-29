ТОП-7 убийц богатства: что мешает разбогатеть — Finance.ua

ТОП-7 убийц богатства: что мешает разбогатеть Сегодня 19:00 — Личные финансы

ТОП-7 убийц богатства: что мешает разбогатеть

В этой статье мы рассмотрим семь «убийц богатства» — привычки и ошибки, которые могут помешать вам добиться финансового процветания. Определив эти проблемы, вы сможете их лучше избежать и стать на путь долгосрочного экономического успеха.

Об этом пишет newtraderu.com

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1. Неучет инфляции

Инфляция — это тихий убийца богатства, который часто остается незамеченным, пока не становится слишком поздно. Проще говоря, инфляция — это постепенный рост цен на товары и услуги со временем, что подрывает покупательную способность денег. К примеру, то, что можно было купить за 100 долларов десять лет назад, гораздо больше, чем-то, что можно купить сегодня.

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Для борьбы с инфляцией очень важно инвестировать в активы, имеющие потенциал для роста быстрее, чем уровень инфляции. Это может включать в себя диверсифицированный портфель акций, недвижимости или ценных бумаг, защищенных от инфляции. Например, если бы вы 30 лет назад инвестировали 10 000 долларов США в фонд широкого рыночного индекса, то сегодня это стоило бы более 170 000 долларов США, значительно превышая инфляцию.

2. Неправильное управление своими пенсионными активами

Одной из самых больших финансовых ошибок людей является пренебрежение планированием выхода на пенсию. Чем раньше вы начнете откладывать деньги на пенсию, тем больше времени у ваших денег будет расти. К сожалению, многие недооценивают, сколько им понадобится для выхода на пенсию, или начинают экономить слишком поздно.

По мере продвижения в карьере увеличивайте свои вклады. Стремитесь к сбалансированной инвестиционной стратегии, которая соответствует вашему возрасту и толерантности к риску, постепенно становясь более консервативными по мере приближения к пенсии.

3. Ведение статического бюджета

Бюджет является мощным инструментом для управления вашими финансами, но многие люди совершают ошибку, создавая его и никогда не обновляя его.

По мере того как ваша карьера продвигается и ваш доход растет, вы должны регулярно пересматривать свой бюджет. Многие люди попадают в ловушку инфляции образа жизни, когда расходы растут пропорционально росту дохода. Вместо этого используйте повышение зарплаты как возможность увеличить свои сбережения и инвестиции. Подобным образом жизненные изменения, такие как женитьба, рождение детей или покупка жилья должны вызывать пересмотр бюджета.

4. Отказ от использования средств чрезвычайного фонда

Чрезвычайный фонд — это ваша финансовая безопасность, но многие не замечают его важности. Этот специальный сберегательный счет предназначен для покрытия неожиданных затрат или финансовых недостатков, предотвращая впадение в долги, когда жизнь бросает вам кривой шар.

Распространенные чрезвычайные ситуации, которые могут подорвать ваши финансы, включают в себя потерю работы, значительные затраты на лечение или значительный ремонт дома или автомобиля. Без экстренного фонда вы можете быть вынуждены полагаться на кредитные карты или ссуды под высокие проценты, что может значительно уменьшить ваш финансовый прогресс.

Финансовые эксперты рекомендуют иметь в своем фонде чрезвычайных ситуаций расходы на проживание за три-шесть месяцев. Хотя это может показаться сложным, помните, что вы можете развивать его постепенно. Начните с того, что ежемесячно откладывайте небольшую сумму и используйте неожиданные доходы, например возмещение налогов или бонусы за работу, чтобы увеличить свой фонд.

5. Покупка нового автомобиля

Привлекательность нового автомобиля неоспорима, но часто это значительный убийца богатства. Новые транспортные средства быстро обесцениваются, теряя до 20% своей стоимости только за первый год. За пять лет многие автомобили теряют 60% и больше своей первоначальной стоимости. Это обесценение означает значительную потерю богатства, которое можно было бы инвестировать в другое место.

Вместо того чтобы покупать новый, подумайте о приобретении надежного подержанного автомобиля или сертифицированного подержанного автомобиля. Эти варианты могут обеспечить значительную экономию без ущерба качеству или надежности. Если вы ездите на относительно новом автомобиле, подумайте о том, чтобы оставить его подольше. Современные транспортные средства легко прослужат 200 000 миль и более при условии надлежащего обслуживания.

6. Злоупотребление кредитными картами

Кредитные карты могут быть мощным финансовым инструментом, если использовать их ответственно, но могут стать быстрым путем к финансовому краху, если использовать их неправильно. По данным Lending Tree , в июле 2024 года средняя процентная ставка по кредитным картам в США составляла около 24,84%. Однако для некоторых карт ставки могут превышать 25%. При таких ставках наличие баланса может скоро превратиться в значимые долги.

Чтобы разумно использовать кредитные карты, всегда оплачивайте весь баланс ежемесячно. Используйте карты только для запланированных покупок и никогда для расходов, которые не можете позволить себе погасить сразу. Воспользуйтесь преимуществами программ вознаграждений, но будьте осторожны, тратя больше, чтобы заработать баллы или кешбэк.

7. Пренебрежение инвестированием

Возможно, самым значимым убийцей богатства является несостоятельность инвестировать. Хотя экономия денег важна, хранение их на низкодоходном сберегательном счете не поможет создать долгосрочное богатство. Чтобы существенно увеличить свое благосостояние, вы должны использовать деньги с помощью инвестирования.

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