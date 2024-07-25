ТОП-7 вредных привычек неуспешных людей — Finance.ua

ТОП-7 вредных привычек неуспешных людей Сегодня 21:00 — Мир

ТОП-7 вредных привычек неуспешных людей

Настоящая проблема возникает, когда кто-то отстает в жизни не потому, что совершил ошибку, а потому, что отказывается учиться на своих уроках.

Об этом пишет издание hack spirit

Эксперты привели ТОП-7 привычек неуспешных людей, которые всегда отстают в жизни.

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Никогда не начинают с самого начала

У них есть привычка застрять на одном месте, то ли из-за страха неудачи, из-за непреодолимого ощущения, которое возникает, когда не знают, с чего даже начать, или просто из-за торможения.

«Часто страх неудачи возникает, когда мы ставим перед собой нереалистичные ожидания. Ставьте достижимые цели и разбивайте их на более мелкие, понятные шаги. Это может сделать процесс менее сложным и снизить страх, связанный с возможной неудачей», — пишет издание.

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Если вы боитесь заняться слишком большой задачей, разбейте ее на части. Если вы не знаете, с чего начать, начните с малого, например, просмотрев видео по этой теме на YouTube или прочитав несколько публикаций в блоге.

Слишком легко сдаются

Разница между живущими жизнью своей мечты и теми, кто всегда отстает, связана со способностью (или ее отсутствием) сталкиваться с трудностями и преодолевать их.

Психолог и исследователь Стивен Хейз, доктор философии, пишет, что все заключается в том, чтобы «научиться не отворачиваться от того, что является болезненным, а вместо этого обращаться к своему страданию, чтобы жить жизнью, исполненной смысла и цели».

Вы не можете просто пойти за тем, чего хотите, и добиться этого за два дня. Для большинства людей этот процесс связан с сильным стрессом, решительностью и жертвами.

Успех не падает прямо на колени. Чтобы достичь этого, вы должны выйти из зоны комфорта и не сдаваться — даже когда все становится тяжело.

Предпочитают краткосрочную прибыль

Причина, почему так много людей сдаются, когда встречают сопротивление. Наш мозг не настроен на то, чтобы помогать нам делать то, что для нас лучше всего. Все они ориентированы на удобство и выживание.

Негативные саморазговоры

Говоря о менталитете, негативизме и негативных разговорах с собой — это именно то, с чем борются многие отстающие в жизни люди.

Поскольку они не верят, что они достаточно хороши для достижения своих целей. Отсутствие прогресса лишь подтверждает эти негативные убеждения о себе.

Имеют мышление дефицита

Представление о дефиците — это убеждение, что количество ресурсов в мире и внутри вас ограничено.

Представление о достатке — это идея о том, что вы можете расти, меняться и совершенствоваться, если только приложите усилия. Это то, что побуждает нас развивать новые навыки, учиться на своих ошибках и менять свое поведение к лучшему.

Отрицают то, чего хотят от жизни

Как пишут эксперты, в конце концов, неважно, какая у вас работа или как вы заполняете свое время, если вы чувствуете, что ваша жизнь действительно имеет цель. Вы можете жить на волонтерской ферме, работать баристой или быть генеральным директором международной компании — это действительно неважно. Но если вы чувствуете, что что-то не так, скорее всего, это так. Пора внести некоторые изменения.

Ненавидят изменения

Вы можете ненавидеть изменения сколько угодно, но это не означает, что вы должны избегать их. Часто именно через столкновение со своими страхами мы растем больше всего.

Справка Finance.ua:

Раньше Finance.ua писал о навыках, которые нужно иметь, чтобы получить удаленную работу. Работодатели готовы работать с полностью дистанционными работниками и точно знают, что на качестве выполнения работы это не отразится. Если вы претендуете на вакантную должность с удаленным форматом работы, то должны иметь определенный набор качеств, которые покажут работодателю, что с таким дистанционным сотрудником компания только выиграет.

Работодатели готовы работать с полностью дистанционными работниками и точно знают, что на качестве выполнения работы это не отразится. Если вы претендуете на вакантную должность с удаленным форматом работы, то должны иметь определенный набор качеств, которые покажут работодателю, что с таким дистанционным сотрудником компания только выиграет. Что хотят работодатели. Навыки, которые будут наиболее востребованы работодателями в ближайшие 2−3 года:



выносливость, стрессоустойчивость и гибкость,

критическое и аналитическое мышление,

инновационность служащих.

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