Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире — Finance.ua
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Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

Личные финансы
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Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире
Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире
Генеральный директор Meta Цукерберг в настоящее время является вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса и Бернара Арно. Об этом сообщает СNN.
С личным состоянием в 206 миллиардов долларов, согласно последним данным Bloomberg Billionaire Index, он сейчас уступает только Илону Маску.
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Последние данные Bloomberg Billionaire Index показывают, что Цукерберг увеличил свое личное состояние на колоссальные 78,1 миллиарда долларов в 2024 году.
Он присоединился к эксклюзивному клубу, в который входят владельцы состояния более 200 миллиардов долларов. Членов клуба всего два:
  • Маск (256 миллиардов долларов), генеральный директор Tesla и X
  • Безос (205 миллиардов долларов), основатель Amazon.
Арно, генеральный директор люксового бренда LVMH, недавно покинул клуб с состоянием в 193 миллиарда долларов.
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История
40-летний Цукерберг, запустивший Facebook в 2004 году, большую часть своего богатства держит в акциях Meta Platforms.
В 2024 году акции Meta (META) выросли более чем на 72%.
В пятницу, 4 октября, акции Meta выросли на 2,26% и закрылись на рекордно высоком уровне в 595,94 долл.
Meta управляет популярными платформами социальных медиа Facebook, Instagram и Threads, а также программой обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.
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«Мы почти 500 миллионов ежемесячно (активных пользователей), и мы еще даже не запустили в некоторых крупных странах», — сказал Цукерберг, имея в виду страны Европейского Союза.

Справка Finance.ua:

  • Цукерберг — не единственный технический магнат, чье состояние в этом году резко возросло. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году выросли на 63,5 и 55,9 миллиарда долларов США соответственно.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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