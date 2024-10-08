Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире — Finance.ua

Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире Сегодня 18:00 — Личные финансы

Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

Генеральный директор Meta Цукерберг в настоящее время является вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса и Бернара Арно. Об этом сообщает СNN.

С личным состоянием в 206 миллиардов долларов, согласно последним данным Bloomberg Billionaire Index, он сейчас уступает только Илону Маску.

Последние данные Bloomberg Billionaire Index показывают, что Цукерберг увеличил свое личное состояние на колоссальные 78,1 миллиарда долларов в 2024 году.

Он присоединился к эксклюзивному клубу, в который входят владельцы состояния более 200 миллиардов долларов. Членов клуба всего два:

Маск (256 миллиардов долларов), генеральный директор Tesla и X

Безос (205 миллиардов долларов), основатель Amazon.

Арно, генеральный директор люксового бренда LVMH, недавно покинул клуб с состоянием в 193 миллиарда долларов.

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История

40-летний Цукерберг, запустивший Facebook в 2004 году, большую часть своего богатства держит в акциях Meta Platforms.

В 2024 году акции Meta (META) выросли более чем на 72%.

В пятницу, 4 октября, акции Meta выросли на 2,26% и закрылись на рекордно высоком уровне в 595,94 долл.

Meta управляет популярными платформами социальных медиа Facebook, Instagram и Threads, а также программой обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

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«Мы почти 500 миллионов ежемесячно (активных пользователей), и мы еще даже не запустили в некоторых крупных странах», — сказал Цукерберг, имея в виду страны Европейского Союза.

Справка Finance.ua:

Цукерберг — не единственный технический магнат, чье состояние в этом году резко возросло. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году выросли на 63,5 и 55,9 миллиарда долларов США соответственно.

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