Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год — Finance.ua
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Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год

Фондовый рынок
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Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год
Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год
Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит около $700 млн за год в качестве дивидендных выплат.
Об этом сообщает Bloomberg.
Meta объявила о ежеквартальных дивидендах в размере 50 центов на акцию для простых акций классов, А и В, начиная с марта. Такие выплаты компания будет проводить впервые в своей истории. Это сигнал о том, как Meta оценивает свой потенциал роста.
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По данным агентства, Марк Цукерберг владеет около 350 млн акций, так что каждая ежеквартальная выплата обеспечит ему примерно $175 млн до уплаты налогов.
Часто быстрорастущие технологические компании отказываются от дивидендов в пользу использования прибыли для разработки новых продуктов или дорогих приобретений.
Напомним, что по итогам 2022 года Марк Цукерберг получил $27,1 млн общей компенсации. Эта сумма включает расходы на частную охрану и базовую зарплату в размере $1. Пока Meta не отчитывалась о компенсациях руководству компании за прошлый год.
По материалам:
mezha.media
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