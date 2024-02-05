Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год — Finance.ua

Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год Сегодня 07:31 — Фондовый рынок

Meta выплатит Марку Цукербергу около $700 млн дивидендов за год

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг получит около $700 млн за год в качестве дивидендных выплат.

Об этом сообщает Bloomberg.

Meta объявила о ежеквартальных дивидендах в размере 50 центов на акцию для простых акций классов, А и В, начиная с марта. Такие выплаты компания будет проводить впервые в своей истории. Это сигнал о том, как Meta оценивает свой потенциал роста.

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По данным агентства, Марк Цукерберг владеет около 350 млн акций, так что каждая ежеквартальная выплата обеспечит ему примерно $175 млн до уплаты налогов.

Часто быстрорастущие технологические компании отказываются от дивидендов в пользу использования прибыли для разработки новых продуктов или дорогих приобретений.

Напомним, что по итогам 2022 года Марк Цукерберг получил $27,1 млн общей компенсации. Эта сумма включает расходы на частную охрану и базовую зарплату в размере $1. Пока Meta не отчитывалась о компенсациях руководству компании за прошлый год.

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