Четвертое место в списке самых богатых. Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $200 млрд — Finance.ua

Четвертое место в списке самых богатых. Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $200 млрд Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Четвертое место в списке самых богатых. Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $200 млрд

Ставка основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга на метавселенную изначально казалась колоссальной ошибкой, но в результате она помогла ему увеличить состояние до $201 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Благодаря рекордно высокой цене на акции Meta Platforms Inc., чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года. Теперь он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира — первые три занимают основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и владелец группы LVMH Бернар Арно.

Как отмечают в Bloomberg, в последнее время другие крупные коммерсанты — «технологические титаны» — заметно прибавили в чистом капитале. Например, генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг увеличил свое состояние более чем вдвое — до $106,2 млрд.

Однако никто не сумел добиться роста стоимости активов на уровне Цукерберга. Он прибавил $73,4 млрд к своему состоянию с 1 января 2024 года — благодаря своей 13%-ной доле в Meta Platforms Inc. Акции компании за этот период подорожали на 60%.

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Напомним, 11 сентября были опубликованы результаты исследования академии Informa Connect, согласно которым наибольшие шансы стать первым в истории долларовым триллионером имеют американский коммерсант Илон Маск и владелец индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани — к 2027 и 2028 годам соответственно.

Кроме того, к 2028 году достичь статуса долларового триллионера могут исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг и горнодобывающий магнат Праджо Пангеста.

К 2030 году стать долларовыми триллионерами могут президент и СЕО группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, разработчик Facebook и основатель Meta Марк Цукерберг и соучредитель производителя спортивной обуви и одежды Nike Фил Найт.

НВ По материалам:

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