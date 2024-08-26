Кто самый богатый человек мира: рейтинг от Bloomberg — Finance.ua

Кто самый богатый человек мира: рейтинг от Bloomberg Сегодня 18:32

Кто самый богатый человек мира: рейтинг от Bloomberg

Bloomberg оценил капиталы самых богатых людей в мире и то, как они изменились с начала года. В первую пятерку входят люди, имена которых давно известны мировому сообществу.

Кто самый богатый человек мира

Илон Маск. Его состояние оценили в 244 миллиарда доллара. С начала года его капитал вырос на 14,6 млрд долларов. Напомним, что сделка бизнесмена с американскими банками оказалась очень неудачной для последних. Более того, ее назвали По версии Bloomberg, на сегодняшний день самым богатым человеком в мире является американский предприниматель. Его состояние оценили вС начала года его капитал вырос на 14,6 млрд долларов. Напомним, что сделка бизнесмена с американскими банками оказалась очень неудачной для последних. Более того, ее назвали худшей с 2008 года , когда в мире начался глобальный финансовый кризис.

Второе место занимает французский предприниматель Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Его капитал был оценен в 201 миллиард долларов. С начала года он потерял 6,3 миллиарда долларов.

С начала года он потерял 6,3 миллиарда долларов. На третьем месте оказался основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием в размере 200 миллиардов долларов. С января его состояние выросло на 23,4 миллиарда долларов.

В пятерку лидеров также входят Марк Цукерберг (Meta) и Билл Гейтс (Microsoft) с состоянием в размере 188 и 159 миллиардов долларов соответственно. Капитал Цукерберга вырос с начала года на 59,5 млрд долларов, а Гейтса — на 18,6 млрд долларов.

В рейтинг Bloomberg не попал ни один украинец.

Рейтинг самых богатых украинцев

Издание Forbes украинцем с наибольшим состоянием назвало Рината Ахметова. Он возглавляет этот рейтинг, несмотря на то, что его состояние уменьшилось за год на 1,7 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов. В первую тройку также вошли Виктор Пинчук, имеющий капитал в размере 2,2 миллиарда долларов, и Константин Жеваго, состояние которого оценили в 1,4 миллиарда долларов.

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Телеканал новин 24 По материалам:

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