Тревоги станут короче: в Украине ввели порайонное оповещение
По всей Украине, за исключением Донецкой и Луганской областей, вводится новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Районное оповещение
ГСЧС совместно с Воздушными силами ВСУ и областными военными администрациями внедрили разделение сигналов воздушной тревоги по районам по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.
Дифференциация сигналов позволяет объявлять тревогу только в тех общинах, где на конкретный момент существует реальная угроза. Это позволяет сократить общую продолжительность тревог в регионах, не находящихся непосредственно под риском поражения.
«Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев», — пояснила Свириденко.
На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.
Новый подход уже существенно сократил длительность тревог
Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.
Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 суток без тревог.
В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах.
«Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах», — добавила премьер-министр.
Кроме того, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8−15 секунд, что повышает оперативность реагирования.
