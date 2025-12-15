Тревоги станут короче: в Украине ввели порайонное оповещение Сегодня 13:16

Тревоги станут короче: в Украине ввели порайонное оповещение

По всей Украине, за исключением Донецкой и Луганской областей, вводится новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Районное оповещение

ГСЧС совместно с Воздушными силами ВСУ и областными военными администрациями внедрили разделение сигналов воздушной тревоги по районам по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Дифференциация сигналов позволяет объявлять тревогу только в тех общинах, где на конкретный момент существует реальная угроза. Это позволяет сократить общую продолжительность тревог в регионах, не находящихся непосредственно под риском поражения.

«Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев», — пояснила Свириденко.

На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.

Новый подход уже существенно сократил длительность тревог

Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 суток без тревог.

В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах.

«Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах», — добавила премьер-министр.

Кроме того, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8−15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

