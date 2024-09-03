Требуются педагоги: подборка актуальных вакансий для педагогов — Finance.ua

Требуются педагоги: подборка актуальных вакансий для педагогов Сегодня 09:03 — Личные финансы

Требуются педагоги: подборка актуальных вакансий для педагогов

С началом нового учебного года работодатели во всех регионах Украины активно ищут представителей сферы образования в свои команды. Если вы не нашли работу в этой сфере, в подборке вакансий от robota.ua представлены 10 горячих предложений.

📍 Киев

Частное учебное заведение ищет инновационного учителя начальных классов на 2024−2025 учебный год. Работодатель анонсирует следующие задачи: проведение основных уроков в начальной школе; организационную работу в классе; постоянное профессиональное и личностное усовершенствование.

📍 Одесса

Сеть дошкольных заведений приглашает на работу специалистов с опытом работы. Будущие задачи: помощь учителю в подготовке и проведении занятий с детьми; уход за детьми на занятиях и вне их; выполнение других задач, связанных с образовательным процессом.

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📍 Киев

Инновационная образовательная компания приглашает в свою команду STEM-преподавателя робототехники и программирования на базе образовательных конструкторов LEGO.

Предлагается: частичная занятость (суббота 10:00—16:40 ); почасовая оплата труда; разработанные уроки; предварительное обучение преподавателей.

📍 Белая Церковь

Школа программирования и робототехники ищет преподавателя, который разбирается в одном (или более) из перечисленных направлений: робототехника (Arduino, аналоговые и цифровые датчики, С++); разработка игр (Construct, Unity, C#); разработка сайтов (HTML, CSS, JS); разработка софта (Python).

📍Киев

Образовательная компания, специализирующаяся на курсах по ментальной арифметике и скорочтению для детей 5−12 лет, ищет учителя с практическим опытом работы преподавателем; педагогическим образованием или студента педагогического учебного заведения. Важна готовность обучаться новому, высокие коммуникативные навыки. У учителя должен быть персональный ноутбук для проведения занятий и подготовки материалов.

📍 Днепр

Логопедический центр ищет энергичного и творческого педагога раннего развития для работы с детьми от 1 до 6 лет. Основные обязанности включают в себя проведение интересных и развивающих занятий с малышами, содействие их физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию, а также поддержание позитивной атмосферы в группе.

📍 Киев

Международная школа объявляет об открытии вакансии. Анонсированные обязанности: организация операционной деятельности школы/учебного процесса; организация введения и соблюдения международных академических стандартов в работе учебного заведения; постоянная коммуникация с учащимися, родителями, эффективное разрешение нестандартных ситуаций; постоянная коммуникация с учителями, формирование, развитие и мотивация команды.

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📍 Житомир

Житомирский филиал Киевского института бизнеса и технологий приглашает на работу. Пожелания претендентам на должность: наличие ученой степени кандидата психологических наук и ученого звания доцента; наличие профессиональных достижений согласно Постановлению Кабмина 1187; глубокие знания теории и практический опыт.

📍 Киев

Частная школа искусств ищет талантливого, мотивированного и опытного преподавателя ударных инструментов. Для работодателя важен опыт преподавания — от 1 года; опыт профессиональной концертной или студийной работы с разными стилями и жанрами музыки; высшее или среднее специализированное музыкальное образование.

📍 Львов

Частная школа ищет учителя с высшим педагогическим образованием по специальности «Украинский язык и литература» для работы с учащимися 5−9 классов. Обязанности: преподавание украинского языка и литературы согласно учебным планам; подготовка интересных и эффективных уроков; сопровождение учащихся в процессе обучения и развития; участие во внеурочных мероприятиях и конкурсах. Опыт работы с детьми будет преимуществом.

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